張書宇入圍新人獎。（民視提供）

由唐美雲製作、主演的歌仔戲《孟婆客棧》入圍最具潛力新人獎、節目創新獎、視覺特效獎、造型設計等4項金鐘獎，唐美雲很開心也很感動，謝謝評審委員的肯定，表示會繼續在戲曲表演上努力，充滿感恩之情的她，回憶製作《孟婆客棧》的過程面臨非常多挑戰，很謝謝大家一起同心協力完成這一部戲，也謝謝民視、公視台語台、中華電信的支持；她尤其要謝謝每一位觀眾，這部戲播出後收到許多反饋，有些從不看歌仔戲到完全投入甚至走進劇場，都讓她感動原來現代跟傳統可以這樣結合，且從編劇、導演、演員、三妝等工作人員，缺一不可。

入圍最具潛力新人獎的演員張書宇表示，非常謝謝金鐘評審給予肯定，同時也要非常感謝唐美雲老師及導演們對他的信任與提攜；《孟婆客棧》幕前幕後及唐美雲歌仔戲團所有團員合作無間，感謝所有愛護他的朋友們，他要跟大家一起同享這個榮耀。

入圍視覺特效的王奕盛表示，自己是個劇場人，帶著極度不足的影視經驗住進孟婆客棧裡，過程中跌跌撞撞，膽戰心驚，「幸運的是遇到了一群不計較成本的傻子，在現在這個社會很難再遇到的傻子，都在客棧裡一次遇到了。Chichi（姚吉慧）、Irene（陳維琳）、阿崴（賴彥崴）、與錸思影像科技的夥伴們，你們在孟婆客棧裡每分每秒的付出，很難用一句感謝說盡，更難以描述你們的傻勁，是你們成就了一切。至於那位最傻的唐美雲老師，您不只是跳脫舒適圈而已，這簡直是跳入火坑了。然而這一切的淬煉，也讓您像隻鳳凰般，將帶我們飛得更遠！謝謝美雲老師，也恭喜您」。

入圍節目造型設計獎的黃文英表示，一直希望能為傳統戲曲設計造型，特別感謝製作人唐美雲老師給予和設計團隊的信任與支持，因唐美雲的堅持，這齣戲才得以創新，也謝謝評審的肯定。