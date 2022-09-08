第14屆台中市十大伴手禮票選活動，7日開放網路報名徵件，收件截止至10月10日，台中市工商策進會公布此屆活動主題「Buy禮百禮」，廣邀在地優質伴手禮店家參與徵選，並預告11月1日起，將結合「台中購物節APP」開放民眾網路票選，歡迎民眾踴躍投票，將心意化作實際消費力，把台中的百大好禮都買回家！

工策會總幹事黃于珊表示，十大伴手禮活動，由工策會辦理至今邁入第十四屆，可說是全台伴手禮產業最具指標性的官方選拔，對業者而言，獲選十大伴手禮殊榮，不但是市府認證的優良商品，更能帶來極大的宣傳效益。

另日前圓滿落幕的「台中伴手禮元宇宙伴隨你」系列活動，工策會將伴手禮行銷結合時下最熱門的VTuber產業，帶領業者跨足「宅經濟」，並與台中市好禮協會合作「好禮購Buy節」，及「電商通路商機媒合會」等線上線下行銷火力不斷，期許在疫情減緩之際，能更立即、有效的幫助在地產業，提高「轉換率」及增加「帶貨量」。

黃于珊說，為鼓勵舊雨新知店家報名參加，今年工策會擴大辦理「金口碑獎」，期許過去曾獲獎的伴手禮老店，都能夠回娘家參賽，繼續擔任台中伴手禮的領頭羊；此外，更增設「評審團大獎」、「農特產精品獎」獎項，及文創店家名額，希望讓台中在地優秀的農特產品、新創與青創業者有更多表現的舞台。

工策會說，促進經濟發展同時為民眾把關食品安全，十大伴手禮要求食品類產品，皆須檢附衛生檢驗合格證明，並邀請食安專家，參加評選，嚴密的遴選制度就是為讓消費者買得開心、吃得安心，「公平」、「公開」及「公正」，才能使業者信服、市民信賴，也造就「第13屆台中市十大伴手禮」報名家數突破200家的紀錄。

工策會指出，歡迎台中在地伴手禮店家報名參賽，只要符合「商業登記或公司登記設籍於台中市，即可報名參加，工策會預計10月20日在台中市政府場地，辦理專家評選會，經過產官學界評審嚴密遴選，公布這屆入圍百大好禮名單，進而辦理民眾票選