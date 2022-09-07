許多人喜歡騎電動機車，選擇了Gogoro電動機車，然而，有名正妹今年7月份才買了1輛全新Gogoro機車，由於想要保護愛車的車漆，便在8月買了保護套套著，日前她發生了擦撞小車禍，便趕緊檢查機車四周，一翻開保護瞬間傻眼，漂亮的玫瑰金顏色(星璀粉)，像是長了橘色斑一樣，一塊一塊的，後來她回頭看了保護套說明書，只好自認倒楣，也以此作為網友的借鏡。

一名正妹在臉書社團「爆廢公社」發文，她提到今年7月才牽了1輛Gogoro全新電動機車，由於想要愛護愛車車體漆面，於是在8月份買了保護套，以防在其他地方停車時，保護愛車2側遭刮傷，豈料，9月初她遇到一場小車禍，機車被擦撞，她趕緊翻保護套要看其他地方是否也有傷痕，一翻開來為之震驚，竟然比車子被擦撞還慘！

正妹因保護愛車，便幫愛車裝上保護套，豈料，1個月後掀開保護套後，竟然掉漆了。（翻攝自臉書爆廢公社）

從原PO上傳的照片可見，原PO將保護套翻開，車體漆面出現慘況，原本像是玫瑰金(官方稱為星璀粉)的顏色，部分漆面變成一塊一塊橘色，疑似是車體的底漆；不過，原PO也自認倒楣，沒注意看該保護套的注意事項，其寫著「若遇到雨天淋濕，請務必盡快拆下風乾，或清潔乾燥後再使用，請勿長時間於潮濕狀態下安裝使用」，另外還提到「雨水以及灰塵有可能造成漆面傷害」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「這也太慘了吧」、「購買前請參閱公開說明書」、「感謝您提供親身寶貴意見」、「短短幾天就變這樣，也太扯」、「其實漆脫落成這樣，還蠻藝術感的啊」、「我以為這是常識」、「既然都這樣了，就繼續包著吧」、「笑死，塑膠布吸水長期接觸漆面變質了」、「好一個借鏡，感謝」、「還好我懶所以沒有安裝」。