法巴人壽最新完成第一筆綠色定存，成為領頭保險業者參與綠色存款計畫。由匯豐台灣將提供第三方公正機構出具的審查報告，包括存入資金的 投資組合及使用情況，確認存款資金用於綠色經濟及環保項目，以助力綠色低碳發展，並為企業客戶提供實現永續發展目標的機會。

匯豐(台灣)商業銀行企業暨金融同業處負責人中野泰直7日表示，綠色存款作為一種新興的存款產品，將協助企業在財務規劃中導入綠色概念，不僅能帶動整體產業對綠色行動的重視，企業亦可以利用現金管理項下的資金規劃，選用台幣或外幣的定期存款，更靈活地參與綠色金融市場，藉由支持綠色計劃如新能源發展、綠色 運輸、綠色基礎設施等一系列計畫，提高環境價值與長期效益。

匯豐(台灣)指出，「綠色存款」指的是募集到的資金用於單純綠色之途，有利於經濟向低碳、適應氣候變化及永續發展轉型，可以提供企業三大好處，包括展現企業對環境永續的 承諾、將企業盈餘現金用於支持綠色項目之存款，並在不影響存款安全性的情況下，獲得較為穩健的投資回報。

中野泰直強調，符合條件的項目和業務將嚴格遵循貸款市場協會(LMA)的綠色貸款原則以及匯豐綠色債券框架，且由匯豐永續金融發展專家根據相關的市場慣例和內部政策監督所得的款項，確保綠色投資用途，銀行在更好地提供金融服務的同時，為企業提供一種高效便捷的方式獲得財富增長，進而掌握綠色契機、踐行其永續目標的實現。」

法國巴黎人壽總經理戴朝暉表示，法巴台灣與匯豐台灣在綠色議題上擁有深厚的合作基礎，此次共同攜手承作綠色定期存款，亦期待未來雙方有進一步深化 業務合作的機會，無論是綠色相關融資、投資還是其他 ESG 財務策略，雙方都 將持續以共建永續未來為目標邁進，法巴同時秉持負責任的投資原則，投資流 程除了考量創造正向影響力外，也將 ESG 治理原則納入投資與公司營運的目標中。