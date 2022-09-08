「南門3愛合1計畫-在轉角遇到愛」台中南門扶輪社愛心慈善音樂拍賣會日前登場，透過拍賣腦麻及口足畫家作品，將拍賣金額與南門扶輪社的年度服務計畫經費，聯合捐贈「創世基金會、新冠肺炎疫情弱勢兒童少年關懷支持計畫、家扶中心站立計畫」，順利圓滿地完成了南門3愛合1的服務計畫。

聯合捐贈包括創世基金會：捐贈物資活動經費40萬元；配合台中市政府因應新冠肺炎疫情弱勢兒童少年關懷支持計畫53萬元；台中家扶中心站立計畫經費21萬元。

台中南門扶輪社長馮賀欽表示，台中南門社秉持服務弱勢信念，同時實際支持扶助每個有需求的團體。這次的活動透過南門愛心慈善音樂拍賣會，用行動購買支持腦麻及雙手失能的口足畫家們精心繪製的作品，協助他們能自給自足，提升生活品質並推廣藝術的美好於人心，能讓生活上無後顧之憂，得以將全部心力投入創作，求取畫藝上的精進心。

其中，捐贈對象之一的創世台中清寒植物人安養院在地設院30年，目前台中院內滿床安養30位植物人院民，到宅服務148個家庭。照顧一名植物人，每個月的醫療耗材、營養補充品、生活支出等花費約需4至6萬元，主要照顧者為父母和配偶，影響家庭生活甚鉅，是一條艱辛又看不到盡頭的漫漫長路。

馮賀欽表示，疫情讓人心不安，不變的是植物人的照護服務不能中斷，台中南門扶輪社成為創世有力的後盾，連續三年支持安養院必要用品。目前大環境不穩，捐款下降，南門社希望早日募集到主要需求用品的1個月安全庫存量，以及目前需求數量較大的必需物資，避免大環境變動下面臨中斷窘境。

此外，台中市社會局統計共10家兒少安置機構及團體家庭、34處守護家庭小衛星及弱勢兒少課後照顧服務據點，前者收容因家庭變故、未獲適當養育、疏忽遺棄甚至受虐，或家庭無力教養的孩子，由專業社工及保育、生輔人員陪伴，協助他們面對生命歷程的轉折，修復傷痛且健康成長；後者則針對隔代、單親、身心障礙、原住民、新住民、受刑人、經濟弱勢等 弱勢兒少家庭，提供訪視輔導、課後照顧、親職教育或親子活動、寒暑假生活輔導及休閒輔導等支持性服務。

疫情期間學校暫停實體課程，兒少長時間待在家中，戶外休閒活動機會減少，而安置機構及弱勢家庭兒少受經濟、環境及家庭功能影響，學習、文化及休閒等資源相對缺乏，衍生身心健康及學習落差等問題，南門社希望透過提供國立自然科學博物館票券，讓弱勢兒少到教育性質場館參觀，補充多元學習資源，進而幫助兒少健全發展。

針對兒少安置機構、守護家庭小衛星及弱勢兒少課後照顧服務據點服務對象，此計畫由台中南門扶輪社捐助提供科博館票券及商品禮券，讓台中弱勢兒童及少年可到場館參觀學習，以利身心健全發展。

此外，台中家扶發展學園目前有站立活動需求的學童共計11名，需要2台同款式但不同尺寸的站立式輪椅，來滿足其身形差異，並可輪流使用站立，對成長中的兒童有許多益處。例如提升骨骼緻密度、減緩下肢萎縮及關節攣縮、幫助腸胃蠕動等，因此，站立活動對經常躺著或擺位坐姿的重度學童，也是重要訓練的一環。

只可惜，傳統站立架使用上有些不便，一是體積龐大；二是將學童轉移位時，需兩名成人攜抱，方能確保其安全；三是保護裝置不夠充分。以上種種因素降低了實際使用率，此計劃透過台中南門扶輪社捐助，希望藉由不同的輔具，使肢體障礙兒童能有更良好的發展。

台中南門社用小愛化成大愛，更結合社會善士、組織及團體為台灣的下一代努力，越是在疫情期間，更為需要幫助的社會弱勢群體、個人，注入一股正能量的善念與行動，為他們帶來幸福與希望，呼籲社會大眾加入「培力與陪伴，不止於至善」的行列。