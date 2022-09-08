全球票房破億電影《樂來越愛你》（LaLa Land），近年電影交響音樂會也引起風潮，自2017年首演至今，在全球已超過26個國家演出，台灣則是包括台北、台中、台南、高雄等地，已累積15場逾3萬人次觀賞，本周末中秋節將有第16場演出，將在台中市圓滿戶外劇場舉行，免費入場。

作曲家賈斯汀．赫維玆過去受訪時曾透露電影音樂背後的祕密，必須同時呈現兩件事，那就是「又甜蜜又苦楚」，「我離開電影院之後，還會記得劇中的旋律嗎？這是我不斷思考的事情。」

賈斯汀表示，這是一部浪漫電影，還有豐富的歌舞元素，「什麼是愛情的滋味？我希望觀眾聽見甜美的旋律時，還會同時湧現苦楚的感受，在聽見悲傷音樂時，又能從中感受到一絲甜蜜，這就是愛情。」

此外，賈斯汀表示，動聽的旋律之外，一部歌舞電影，也要能吸引觀眾目光，「必須在開頭的10分鐘，讓觀眾清楚感覺到這是一部歌舞劇電影。否則很容易失去興趣。」為此，全片開頭，就有一大段在高速公路上塞車，駕駛與乘客因此下車唱歌、跳舞的段落，令觀眾印象深刻。

這次演出陣容包括指揮家吳曜宇、鋼琴家許郁瑛、NSO國家交響樂團與集結中外好手的TPO Jazz Band，除了呈現整部電影配樂現場演出之外，同時還有大銀幕電影同步播映。演出將於9月10日晚上6點開放免費入場，7點準時開演。