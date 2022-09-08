巴西東南部一名19歲少女一天內和兩名男性發生關係，沒想到竟然就這樣懷了雙胞胎，剛開始她認為小孩的爸爸，應該都是同一名和她發生關係的男友，結果兩個小孩越長越不同，因而發現竟然來自不同的爸爸，成為世界罕見的異卵異父雙胞胎。

小孩長越大發現長相不同，也讓他們重新做親自鑑定發現了這個不同父的狀況。（示意圖／翻攝自pixabay）

據外媒《Globo.com》報導，一位19歲巴西少女生出雙胞胎後，由她一位男友所撫養，但隨著小孩八個月大後，開始發現小孩開始長的不太一樣，因此做了親子關係鑑定，結果兩個小孩卻只有一個符合這名爸爸的DNA，也讓少女重新檢測和孩子的親子關係，確認都是她的小孩，她也開始回想並表示「我記得我和另一個男人也發生過關係」，她也趕快打電話給對方來做親子鑑定。

結果確定雙胞胎是不同的爸爸，是不同的卵與不同的胎盤，受精時間也有所差別。而最後雙胞胎的其中一名爸爸撫養了兩個男孩，並提供他們所需要的物品。而醫師也表示，少女懷孕的過程相當順利，沒有任何的併發症，出生時也相當健康，沒有健康問題，這樣的機率大約是百萬分之一，全球目前也就20起這樣的案例發生。

更多 CTWANT 報導