馬來西亞55歲歌手賴冰霞出道前在多場歌唱比賽奪冠，有「冠軍歌后」的封號，沒想到已婚育有1子的她，在今年1月宣布剃度，法號為「釋洞如」，引發關注討論。更意外的是，在經過8個月後，前夫王致祥（藝名：王昱亨）也在日前進行出家儀式，2人從昔日夫妻變成「同門」關係。

賴冰霞在去年12月底PO文預告「接下來將會是人生大轉變，2022開始我的下半生將會活得更精彩」，結果元旦一早她就宣布這是她最後一次以「賴冰霞」身分向眾人請安，隨後就剃度出家，「不能再叫我冰霞或霞姐了，要一些時間去適應，下半生願我福慧雙修」，讓外界震驚不已。

賴冰霞今年1月皈依佛門。（圖／翻攝自賴冰霞臉書）

不料，8個月後王致祥也皈依佛門，羅盤音樂策劃人小莫接到通知，前來見證洞雲法師的剃度儀式，並在臉書分享合照，寫下：「今天重新認識30年的老朋友，您好！洞雲法師」，他向《中國抱》透露，當初得知對方決定出家時，一度有點無法接受，感覺失去一個朋友，幸好2人至今還保持著朋友關係，他也為對方能完成自己的心願感到開心。

音樂策劃人小莫曬出合照。（圖／翻攝自Jack Lew臉書）

事實上，賴冰霞透露，早在7、8年前就曾短暫出家，吃齋唸佛了好幾年，當時孩子年紀尚小決定暫緩，但現在兒子已經24歲也結婚生子，她便向丈夫表達自己的想法，雙方協議後辦妥離婚手續，未來將以家人和好友的身分相處，強調「我們都很清楚下半輩子要走哪一條路，希望過什麼樣的生活」。

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