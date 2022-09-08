教育部體育署8月24日舉辦「111年度國民體育日」啟動記者會，特別邀請到110學年度HBL MVP陳將双、李恩芯，與最親民的本土天團玖壹壹，共同擔任111年度國民體育日代言人，首度合作拍攝宣傳影片，並於今日啟動記者正式公開亮相，邀請大家一起「運動99、健康久久」。

HBL高中籃球聯賽男子組冠軍戰脫穎而出，創造光復高中隊史首次奪冠紀錄的最強高中生-陳將双，及淡江商工的後場奇才-李恩芯，由兩位籃壇新星搭檔人氣本土天團玖壹壹合作代言，並拍攝宣傳影片，體育署與文策院IP內容實驗室合作，運用4D view技術拍攝代言人，呈現跆拳道、滑板、田徑及籃球四種不同運動項目的電玩畫面。

111年國民體育日代言人(由左至右)玖壹壹、李恩芯、陳將双。（圖/體育署提供）

「111年度國民體育日」宣傳影片以「#9要一起動」為主題，主打微觀視角，五位代言人以不同充滿活力的姿勢，穿梭在視覺中，突破以往風格讓畫面更顯活潑具動態感，也展現運動帶來的活力與健康。記者會上首播的宣傳影片，以4D view新技術結合方式開啟玖壹壹成員洋蔥的運動幻想世界，帶出其他四位代言人，共同邀請全民一起來運動。

代言人也特別宣傳國民體育日三免費一優惠的好康：「一免費：公共運動設施免費用」，國民體育日當天國民運動中心與公立公共運動設施將免費開放供民眾使用；「二免費：體適能檢測免費做」，9月份免費體適能檢測，讓民眾更了解自己的身體狀況，選擇適合的運動，達到運動健身目的，為激勵民眾參與檢測意願，體育署在九月更加碼贈送運動毛巾，於民眾體驗完科技體適能檢測後提供，數量有限送完為止；「三免費：體育表演會免費看」，9月17日在臺北小巨蛋憑票免費入場的體育表演會，有來自全國的體育菁英好手，匯集超過29組體育團隊、3組超強卡司及朱宗慶打擊樂團，結合體育專業表演藝術的精采演出；「一優惠」則是推出各體育運動相關產業店家為響應國民體育日，9月份推出運動課程及相關運動商品的優惠活動，期望藉由三免費一優惠之活動能夠邀請全民「#9要一起動」並進而提升我國全民運動風氣。

國民體育日啟動合影。（圖/體育署提供）

體育署表示，國體法明訂9月9日為國民體育日，就是要向民眾傳達；無論是任何年齡、任何工作領域的人，都應保持良好、規律的運動習慣，才能常保身心健康。111年度國民體育日相關活動詳情請上網搜尋「i運動」或至i運動FB粉絲團查詢。