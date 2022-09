書摘精選》不刻意追求偉大 但在戰爭中變得偉大

致英國國會演說

Address by the President of Ukraine to the Parliament of the United Kingdom.

8 March 2022

3月8日,俄羅斯入侵烏克蘭第十三天,澤倫斯基透過視訊對英國國會發表演說。由此而接二連三地開啟他經由演說而尋求各國政府、領導人、社會各界支持之路。

烏克蘭跌破許多人眼鏡,能夠撐得住俄羅斯的人侵,澤倫斯基的演說外交力量功不可沒。

澤倫斯基的每一場演說,雖然都圍繞著俄羅斯入侵之殘暴、烏克蘭軍民之英勇、尋求國際對俄羅斯制裁以及對烏克蘭之支援這些主題,但每一場演講也都能因時因地而有變化,找出和當地觀眾、聽眾相聯結的歷史、文化聯結,進而打動人心。

對英國的這一場,他就結合了二戰時期的不列顛戰役,以及邱吉爾演說的精華。

議長、首相、政府官員、下議院與上議院議員!

各位女士、先生!

今天我要向聯合王國全體人民發表談話,大不列顛的人民,偉大的人民,擁有偉大的歷史。今天我的身分既是一介公民,也是一個偉大國家的總統。我們懷抱偉大的夢想,也正在進行一場偉大的奮鬥。我想要跟各位談談我們過去的十三天,十三天激烈的戰爭。這場戰爭不是由我們發動,也違背我們的意願,但是我們正身陷其中。

因為我們不想失去自身的一切,失去烏克蘭。就像當年納粹處心積慮發動、與你們爭奪強權的不列顛戰役(Battle of Britain),你們也不想失去自己的島國。

十三天保衛家園。

開戰第一天凌晨四點,敵人對我們發射巡弋飛彈。每個人都從睡夢中驚醒,包括兒童在內,烏克蘭每一個活著的人都醒過來。之後我們再也不曾入眠,我們拿起武器,組成一支大軍。

第二天,我們從空中、從陸地、從海上抵禦攻擊。我們邊防部隊在黑海蛇島上的英雄表現,預示了這場戰爭的結局、敵人的下場。當一艘俄羅斯軍艦要求我們的弟兄放下武器,他們回答⋯⋯言詞無比堅決,但不宜在國會殿堂轉述。我們感受到一股力量,人民的偉大力量將會追剿敵人到天涯海角。

第三天,俄羅斯部隊公然向平民與公寓開火,行徑毫不掩飾,使用砲彈與炸彈。俄軍讓我們也讓世人見識到他們的真面目;見識到誰是偉大民族,誰是野蠻民族。

第四天,我們拘禁了數十名戰俘,但我們並沒有失去尊嚴,並沒有凌虐他們,而是把他們當人看待。儘管這場可恥的戰爭已進行了四天,我們仍然保有人性。

第五天,我們的恐怖遭遇更加惡劣,從城市到小鎮都受害。殘破的街區。炸彈、炸彈、炸彈、炸彈。從民宅、學校到醫院都受害。這是一場種族滅絕,但它不會擊潰我們,反而讓我們全面動員,讓我們感受到偉大的真理。

第六天,俄羅斯飛彈擊中「娘子谷大屠殺」(Babyn Yar)遺址,第二次世界大戰期間,納粹在此地處決了十萬人;八十年後,俄羅斯再一次殺害他們。

第七天,我們看到俄羅斯連教堂也不放過,而且使用炸彈與火箭!他們完全不理解我們心目中的神聖與偉大。

第八天,俄羅斯戰車對一座核電廠開火,而且是歐洲最大的核電廠。世人開始理解,恐怖已籠罩全人類,極大的恐怖。

第九天,我們旁觀北約成員國的一場會議,沒有得到我們期盼的結果。沒看到勇氣。這是我們的感受,我不想冒犯任何人,但我們就是覺得北約運作無力,甚至無法關閉烏克蘭的領空。因此我們認為,歐洲的安全保障必須重新建立。

第十天,在遭到佔領的城市,赤手空拳的烏克蘭人上街抗議,擋下裝甲。我們不屈不撓。

第十一天,當住宅區遭到轟擊,當爆炸摧毀了一切,當兒童癌症醫院的病童被迫撤離受創的院區,我們明白:烏克蘭人都是英雄,成千上萬的烏克蘭人,整座城市,從兒童到成年人,無一不是英雄。

第十二天,俄羅斯部隊陣亡超過十萬人,連將軍也無法倖免。我們因此更有信心:俄羅斯犯下無數罪行,發布可恥的命令,國際法院( International Court)與烏克蘭的武器會讓他們負起責任。

第十三天,在遭到俄羅斯佔領的馬里烏波爾,一個孩子死於非命,死於嚴重脫水。俄羅斯不讓居民取得食物與水,封鎖一切,人們在地下室生活。我想每個人都聽到了:馬里烏波爾的人們沒有水!

俄羅斯入侵烏克蘭十三天,五十名兒童遇害,五十位偉大的烈士。這太可怕了!這是一種虛無。這些孩子可以活出五十種不同的人生,但是俄羅斯奪走了一切。

大不列顛!

烏克蘭並不是刻意追求什麼,並不曾尋求偉大。但烏克蘭在戰爭的歲月中變得偉大。

侵略者帶來恐怖,烏克蘭拯救人命。面對世界數一數二的強大軍隊,烏克蘭捍衛自由。俄羅斯的飛彈、軍機、直昇機在天空中來去自如,烏克蘭繼續奮戰。「生存抑或毀滅?」(To be or not to be?)莎士比亞(William Shakespeare)提出的問題,相信各位耳熟能詳。

十三天之前,烏克蘭還可以問這個問題,但是現在毫無疑問,我們要生存;毫無疑問,我們要自由。今天在這個地方,最適合宣讀一段曾經響徹大不列顛、切合今日情境的一段話:

我們絕不投降,不會失敗!

我們一路挺進。

我們要在海洋上戰鬥,我們要在天空中戰鬥;我們要捍衛國土,代價在所不惜。

我們要在森林中、田野上、海灘上、城市與鄉村中、街道上戰鬥,我們要在山丘上戰鬥⋯⋯

我還要加上:

我們要在廢土堆上戰鬥,在卡爾繆斯河(Kalmius)與聶伯河(Dnieper)的河岸上戰鬥!我們絕不投降!

當然,我們需要各位的幫助,需要文明世界偉大國家的幫助。對於各位的支持,我們衷心感謝,非常仰賴。我也要特別感謝一位好朋友,強森(Boris Johnson)首相!

我呼籲各國升高對那個恐怖主義國家的制裁;並最終認定它的恐怖主義國家身分;找出辦法讓烏克蘭的天空變得安全。請各位為所能為,為所當為,以行動來發揚國家與人民的偉大。

榮耀歸於烏克蘭!榮耀歸於大不列顛!(閻紀宇 譯)

(本文摘自《澤倫斯基:我們如此相信》/大塊文化)

【內容簡介】《人民公僕》大受歡迎之後,澤倫斯基的人氣越來越高,逐漸有聲音促使他從政, 2019年4月,澤倫斯基從戲劇中走出來並以73.22%的得票率刷新了烏克蘭總統選舉的紀錄,當選烏克蘭總統。當年5月20日,澤倫斯基宣誓就任總統。

澤倫斯基在其總統就職演說的最後結語說:「我一生都在竭盡全力讓烏克蘭人發笑。那是我的使命。現在我將盡我所能,讓烏克蘭人至少不再哭泣。」三年後他實證了他的諾言。

在與俄羅斯對戰的戰火中,澤倫斯基透過一次次演講,他讓世人看到:如何轉化為激勵國人的嘹亮號角;他機智風趣的對白,如何轉化為在國際上合縱連橫的謀略。

今天,全世界都在注視烏克蘭在發生的事。

有人看到烏克蘭在為自己的存亡而戰;有人看到烏克蘭在為整個西方的和平而戰。

然而,如果我們深入觀察,會發現:這場戰爭真正的戰場,不在陸地、海洋或天空,而在人的心智和意識;真正的武器,不在飛彈或戰機,而是信心、勇氣,和智慧。

所以,烏克蘭一直是在為全世界的人而戰,在為全世界的人敲響警鐘,喚醒其他同樣也面對入侵威脅的國家奮起,幫助每一個人體認到世界一體,無人能在戰火中自保其身。

澤倫斯基不只是烏克蘭的總統,也是所有這些力量的代表,傳達所有這些訊息的焦點。而他的演講,也一直是焦點中的核心。

本書由大塊文化和Yakaboo共同策劃出版。書中收錄了澤倫斯基涵蓋各個面向不同的演講:從烏克蘭戰爭爆發之前到爆發後,對國內的、對國際的;對歐洲的,對亞洲的;對國家領導人的、對學生和社會團體的;激勵人民奮起作戰的及邀請人民共同思考重建未來的各式面相。

亦收錄了大塊文化董事長郝明義以及對國際政治、地緣政治有獨到研究的尹麗喬博士兩篇導讀,除了讓讀者透過澤倫斯基的演講看進他的內心之外,更可以理解烏克蘭與俄羅斯的歷史關聯、紛爭的根源,澤倫斯基的修辭、思路與其意義。除此,書中也整理了

<烏克蘭相關大事紀>年表以及十六頁彩照故事,讓讀者從文字以外的圖像語言來了解烏克蘭發生的事,那裡遭受的打擊和破壞,以及烏克蘭人民擁有的希望與信心。

對於同樣處於強鄰戰爭威脅之下的臺灣有哪些值得參考之處;以及從閱讀中窺見澤倫斯基個人成長歷程中,生命蛻變的秘密對於台灣讀者的自身相信有不少的啟發。

【作者簡介】澤倫斯基Volodymyr Zelenskyy

現任烏克蘭總統、烏克蘭武裝部隊最高統帥。

1978年生,大學讀法律,但是從17歲開始和同學組成一個叫「95區」(Kvartal 95,從小他生長的街區名字)小劇團開始,從業餘走上專業發展出自己的娛樂事業。從演員橫跨了編劇、導演、製作人等多重身份。

2015年推出《人民公僕》政治諷刺影集,飾演一名高中歷史老師,意外當上了總統,改革政府和國家。影集推出後立刻爆紅。

2018年底,宣布參加總統大選,4個月後,經過兩輪投票,澤倫斯基當選烏克蘭總統,以73.22%的得票率刷新了烏克蘭總統選舉的紀錄。支持者視他為烏克蘭政壇的一注活水,反對者則認為他是個毫無政治經驗的作秀傀儡。

然而2022年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭,澤倫斯基不但沒有從首都基輔撤離,反而走上街頭以手機直播的方式宣示抗戰到底的決心,從此以對國內、國外各方的演講激勵人心,也爭取世界各國的支持和支援,成為烏克蘭的英雄,也成為全球矚目的人物。