新竹1名羅姓男子前年住院期間，與1名女病友在公共區域聊天玩牌，羅男突然不顧該女的意願強吻，手還在對方的胸部與下體游移，事發1年後女方報警提告。新竹地院審理時，羅男辯稱女病友是自願的，該女還曾稱讚他的舌頭很厲害，但法官不採信，依強制猥褻罪，處1年10月徒刑。可上訴。

判決書指出，羅男2020年間在新竹某間醫院住院，某日羅男與女病友A及另外2名女病友一同在公共區域教室玩撲克牌，後來2名女病友先行離席，羅男見狀便突然強吻A，兩隻手還在A女的胸部、下體處游移，時間約2至3分鐘，直到A女把羅男推開，羅男才罷手，事隔1年後，A女報警處理。

羅男接受偵訊時，坦承有親吻A女，但否認自己猥褻對方，強調A女是心甘情願，且過程中A女毫無反抗，A女還在兩人接吻後大讚他舌頭很厲害，留下自己的電話號碼，事後A女在醫院內遇到他時也會親切打招呼，實在不解A女為何1年後突然提告。

新竹地院法官勘驗證據，發現A女事發出現焦慮、冷漠的反應，且只要看見羅男就會出現生氣的情緒，故不採信羅男說詞，認定羅男僅為了逞慾，在公共場合不顧他人眼光與A女掙扎，恣意猥褻A女，且A女在審理時一度想哭泣，認為A女的確因此事造成嚴重心理創傷，審酌後依犯強制猥褻罪，處羅男1年10月徒刑。可上訴。