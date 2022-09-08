大陸在過去幾十年間被稱為世界工廠，但局勢正出現變化，根據《美國之音》報導，最近一系列跡象顯示，大陸世界工廠的地位正在被撼動，報導稱美國的工作開始回流，製造業產業大有重新崛起之勢。

報導指出，數份研究報告顯示，美國製造業即將迎來一場復興，大量曾經流失的工作正在以創紀錄的規模回流。

報導並引述全球管理諮詢公司麥肯錫公司一份名為「實現美國製造業復興」的報告，該報告提到，自1997年以來，美國製造公司及工廠數量下降達1/4，然而最近有一些趨勢表明，此一現象正在發生逆轉，「美國已為製造業重新崛起奠定了基礎。」

至於美國製造業崛起的原因，麥肯錫則分析是政府政策的大力扶持，像是獲得兩黨支持的《基礎設施法》將大量投資美國的製造能力。此外，美國製造業將受惠數位創新浪潮，美國目前每年對人工智能(AI) 的投資已達到約1500億美元，另外也分別投入2500億美元和3000億美元到物聯網產業與雲端計算。

此外，倡導美國產業回流的非盈利組織「回岸倡議」(Reshoring Initiative) 的一篇研究報告也指出，今年預計將有35萬個製造業工作崗位從海外回歸到美國。

美國拜登總統近期在一次公開演講中說，美國製造業正在重新崛起。報導提到，在製造業領域方面，今年以來宣佈在美國建廠或投資製造業的項目多達數百項之多，其中包括英特爾投資200億美元在俄亥俄州建立半導體廠，以及通用汽車宣布投資70多億美元，用於提高電池和電動卡車的製造能力的計劃，而且這是該公司有史以來最大的一筆投資。

但報導也提到，儘管大陸的製造業已呈現出走下坡路的跡象，但產業鏈的轉移絕非一朝一夕之事，在聯合國追踪的22個製造業類別中，大陸產出占第一的類別多達16個，在剩下的6個類別中排名第二。