中南美洲國家薩爾瓦多去年9月列比特幣為法定貨幣，創全球首例，總統布格磊（Nayib Bukele）更承諾斥巨資在孔查瓜火山打造環狀式「比特幣之城」，透過地熱資源支撐挖礦的需求。而一年過後，孔查瓜火山周邊仍是一片叢林，不見任何建造所需的人力和物力，顯示這項計畫根本毫無進展。

路透社報導，布格磊計畫「比特幣之城」將成為幣圈礦工們的避稅天堂，且將建設住宅區、商業區，甚至是機場，並在廣場中央設計一個巨大的比特幣符號作為象徵。當時的布格磊對數百名比特幣愛好者放下豪言「在這裡投資，然後賺你想賺的錢」。

然而一年後，路透社實地訪問這座火山附近，現場並沒有任何起重機具、工人或是建築相關原物料，這一切證明了計畫並未取得任何進展。甚至對許多人而言，比特幣的崩盤已經讓其成為「愚蠢的象徵」。

Francisco Gavidia大學科學、技術和創新研究所所長皮卡爾多（Oscar Picardo）表示，比特幣已被視為是一種非常投機、變數又大的金融資產，「嘗試這種實驗性的計畫過於冒險，尤其對一個貧窮國家而言風險太大」。

薩爾瓦多是拉丁美洲最貧窮國家之一，去年9月開全球先例將比特幣列為法定貨幣，當時比特幣價格約4.7萬美元，但在一年不到，比特幣價格大幅下挫，目前僅不到2萬美元。

除此之外，薩爾瓦多還創立比特幣電子錢包Chivo，並發放給每位用戶30美元。但根據美國全國經濟研究所（NBER）調查顯示，僅有20%的用戶花光30美元的資金後仍持續使用，而研究顯示，Chivo的下載量大多集中在2021年，也就是剛成立之初，而今年迄今的下載量屈指可數。

「比特幣之城」規劃地的孔查瓜火山，當地居民對政府所推行的建設也不看好，48歲的農民弗洛雷斯（Jose Flores）已經在孔查瓜生活30多年，他坦言「這對我們這些貧戶一點好處都沒有」。