九合一大選倒數不到三個月，首都是兵家必爭之地，台北市這次創下最多人登記參選市長紀錄，共計12人。一份最新的民調指出，在高達12名的台北市長候選人之中，有44.6％的民眾最看好國民黨蔣萬安當選，黃珊珊則是23.5％，民進黨陳時中在聲勢接近的「三腳督」中竟慘淪吊車尾，只有13.1％民眾看好他會當選。

入口網站《Yahoo奇摩》7日起進行網路民調，針對台北市長參選人創史上最多，台灣民眾對這件事情的看法，截至7日晚間11時，已有約4500人參與投票。對於「你看好誰當選台北市長」，44.6％最看好蔣萬安，黃珊珊則是23.5％，其餘候選人包含王文娟2.2％、施奉先2.1％、唐新民0.5％、張家豪0.7％、童文薰0.9％、黃聖峰0.2％、鄭匡宇0.2％、謝立康0.1％、蘇煥智0.6％、不知道／沒意見的則有11.3％。陳時中在「三腳督」中慘淪吊車尾，只有13.1％民眾看好他會當選。

該民調也調查了「你重視參選人哪些面向」，在複選的前提下，有25.6％的民眾認為「個人魅力」重要、44.2%認為「參選理念」重要、14.8%認為「學經歷」重要、14.2％認為「競選團隊」重要、54.3％認為「政見內容」重要、55.4％認為「施政魄力」重要、12.4％認為「政黨資源」重要、4.1％民眾認為還有其他部分重要、6.7％民眾認為不知道／沒意見。