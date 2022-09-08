數字會說話！無黨籍台北市議員林穎孟6日要求台北市長柯文哲簽署「絕不投降」承諾書，只見柯文哲先拍備詢台抽屜嗆林穎孟「別問無聊問題」，接著再批：「我管你去死的，你沒資格上來！」國民黨台北市議員徐巧芯7日在PTT爆卦，揭露林穎孟的滿意度民調，8月只有0.2%，鄉民看了笑翻酸：「粗暴的民調大可不必」、「難怪開始走偏門」。

徐巧芯帳號cherish18對該則新聞的討論串回文表示：「原文43(恕刪)。其實我的好同事穎孟會突然牙起來很正常啊，畢竟選舉的人看到民調只有0.5-0.9%，不就代表打了上百通電話裡面，頂多只有1個人說要支持他嗎？」

PTT八卦板有句名言「發文不附圖，此風不可長」，徐巧芯PO圖說，「我這個人發八卦一向會附上證據的，圈起來的0.5%是五月的民調，0.9%是八月做的。另外兩個數字是『滿意度』，五月1.0%，八月只有0.2%。做了四年的議員，地方滿意度只有0.2%，難怪有狗急跳牆的行為，大家多多體諒呀！」

鄉民笑翻：「巧芯你這樣落井下石好嗎XD（徐：彼此彼此，她對我落井下石沒少過呵呵）」、「這篇要上新聞了先卡個位」、「太慘了」、「巧芯這樣就真的太粗暴了啦，她看來壓力很大妳還洩底」、「台灣水門案又要來囉」、「是說有這麼慘歐，可憐」、「難怪開始走偏門」、「準備入籍民進黨？」、「太粗暴了」、「但是這個議員民調一般是多少？」

也有人推，「巧芯好狠」、「可以推論打抗中保台就是有玄機？XD」、「那她靠這招抗中保台能加多少滿意度？」、「這種支持度一點都不意外，當初誰投的？」、「粗暴的民調大可不必」、「所以對助理做的事情，是不是能解讀，她本來就只打算做一任，不然當了4年的議員...」、「真的笑死」。