「賽車教父」廖老大近期因成立手搖品牌掀起爭議，加上在直播中發表對健身房的見解，跟館長（陳之漢）隔空互嗆，7日晚間20點雙方正式槓上，加起來共吸9萬網友觀看。

廖老大7日晚間20點，在臉書開直播正式槓館長（陳之漢），表示是館長先在直播唱衰他的飲料店3個月就會倒閉、慘賠1.4億，且是指名帶姓，「我們都開連鎖的，你有什麼資格說我的店會倒，你這樣搞得我所有加盟店人心惶惶，我的律師準備要來找你了。」

廖老大更表示，之前都是發表個人對健身房的感想，「哪有講到你館長兩字？你自己對號入座好不好？」強調7日是他第一天在直播提到成吉思汗，歡迎大家看回放找碴，「若過去有提到成吉思汗，直接給1千萬！」

接著，廖老大說自己開直播是為了流浪動物，跟館長不一樣，「你如果有本事，像我廖老大這樣，斗內關掉、賞星關掉，你的高度跟我一樣才有資格跟我說話」，更嗆館長直播沒內容、粉絲越來越少，要他不要再拿別人炒作。

館長稍早也在YouTube頻道回敬廖老大，強調從來沒有說過廖老大的飲料店3個月會倒，「就算我說你的店會倒，你要在法律上告我什麼？」接著嗆廖老大在直播中一直用三字經開罵，很沒有文化、知識和內容，「我律師說我可以告你，你中午的影片已經構成妨礙名譽 」；另外，館長也轟廖老大是台灣版的傑尼龜，「我叫你出來向健身業道歉，你完全不敢面對，錢多沒有比較囂張，錢多應該要謙卑。」