深圳周姓男子打工住員工宿舍，意外被安排到與5個女同事同住，原以為就此打開桃花運的他，沒想到是惡夢開始。(圖／網易)

住宿如果被安排跟女生一間房，相信大多人都會覺得非常幸運。大陸一名男子入住員工宿舍，因男生宿舍沒有空床，意外被安排到與5名女同事房間暫住，原以為自己桃花運大開，沒想到卻是惡夢開始，他表示5個妹子實在花樣太多，「如狼似虎」，僅過2天就提辭呈。

根據陸媒報導，深圳一名周姓男子靠著打零工維生，出社會多年都在各大電子廠當PT作業員，薪水一直維持在2000人民幣左右，經濟上頗有困難。某天他看到隔壁新開的電子廠除了薪水外，還有提供免費的員工宿舍與餐點，更重要的是他還打聽到「美女員工」很多，毅然決定跳槽。

周男與5個女同事同住，第一晚就受不了，直呼對方「花樣太多」，僅過2天就提出辭呈。(圖／網易)

順利錄取的周男，立刻向主管申請住宿，主管雖然同意，但由於男生宿舍當下沒有空床，於是便臨時安排他到5個女同事的大房間裡暫住，聽到消息的周男相當興奮，以為桃花運來了。

沒想到才第一個晚上，周男就幾乎崩潰，他表示，5個女生話閘子一打開就沒完沒了，好似機關槍，聊到半夜還停不下來，且話題都是在講別人八卦或是自己聽不懂的，根本無法參與，好不容易結束聊天，但其中2個女生會不斷大聲說夢話，另外2個則是一直磨牙，讓他根本沒辦法入睡。

最終周男受不了，在男生宿舍遲遲沒有空房的情況下，僅過2天就提出了辭呈，結束了這趟以為會有桃花運的打工之旅。