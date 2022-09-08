蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間8日凌晨1點舉辦，地點位於美國總部Apple Park，延續去年採線上直播方式舉行，外界預料iPhone 14系列、Apple Watch 8、Apple Watch Pro等新品將亮相，甚至3年來沒有更新的AirPods Pro 2也有機會露面。《中時新聞網》將為您全程直播，與果粉們一同掌握最新產品。
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蘋果（Apple）秋季發表會於台灣時間8日凌晨1點舉辦，地點位於美國總部Apple Park，延續去年採線上直播方式舉行，外界預料iPhone 14系列、Apple Watch 8、Apple Watch Pro等新品將亮相，甚至3年來沒有更新的AirPods Pro 2也有機會露面。《中時新聞網》將為您全程直播，與果粉們一同掌握最新產品。
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