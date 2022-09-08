蘋果（Apple）秋季發表會於美國時間7日上午10點（台灣時間8日凌晨1點）舉行，主要發布iPhone 14系列新機、Apple Watch以及Air Pods Pro等產品。此次發表會由Apple Watch Series 8先登場，新增溫度感測功能，以及車禍檢測功能。

Apple Watch Series 8比以前的型號更加耐用，與前一代產品相同採用大螢幕、窄邊框設計，沒有出現傳聞的直角邊框，且除了具備原有的經期追蹤、睡眠追蹤，以及摔倒偵測功能，還新增全新的溫度感測功能。

該功能進一步加強追蹤女性健康狀況，一個晚上每5秒感測溫度，並推算排卵期，甚至增加受孕者的成功機率。而這項功能確保用戶的數據安全和隱私，只有獲得用戶允許才能共享健康數據。

Apple Watch Series 8還新增2個感應器，能夠偵測到256G的衝擊，透過手錶震動判斷是否不幸發生車禍，且能夠自動協助報警，提供定位。此外，Apple Watch 8系列電池續航力維持18小時，但如果開啟低功耗省電模式，續航力可延長至36小時。

Apple Watch Series 8鋁金屬版共推出4種顏色，包括午夜色、星光色、銀色、紅色。而不鏽鋼版則為銀色、金色和石墨色等3種顏色，即日起能在美國等其他地區預訂，9月16日起正式上市，GPS版起售價399美元，網路版則為499美元起。