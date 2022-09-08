通膨飆升及能源價格高漲，引發對於英國經濟可能陷入衰退的擔憂，英鎊兌美元今天跌至1985年以來新低。

法新社報導，在英國新首相特拉斯（Liz Truss）即將公布經濟振興計畫的前夕，在格林威治時間14時左右，英鎊兌美元貶至1.1406美元。

英國廣播公司（BBC）則報導，英鎊兌美元今天下午貶值0.64%，至1.145美元，創下自1985年以來新低，為過去37年來前所未見。

英國央行英格蘭銀行（BOE）表示，英國經濟前景疲軟，加上美元走強，對英鎊構成壓力。（譯者：陳正健）1110908