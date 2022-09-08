12年前放棄赴美深造獎學金並出家為僧而轟動一時的北京大學數學天才柳智宇，最近又在眾人的驚訝聲中還俗，並投入商業界透過網路直播平臺販賣心理諮商課程。柳智宇從小在社會適應上有些困難，當年他獲獎出名時，媒體把他當社會話題炒作時也遭到不少批評，現在柳智宇突如其來還俗又上網路賣心理課程，讓許多人質疑是否又是商業炒作的惡習。

1988年生的柳智宇自幼便展露數學天賦，宇曾以滿分摘得國際數學奧林匹克競賽金牌，22歲保送北京大學，當時與另一名數學天才韋東奕被稱為北大的「兩大制高點」。（圖／微博）

1988年生的柳智宇自幼便展露數學天賦，宇曾以滿分摘得國際數學奧林匹克競賽金牌，22歲保送北京大學，當時與另一名數學天才韋東奕被稱為北大的「兩大制高點」。柳智宇在大四年那年獲得美國麻省理工學院提供的全額獎學金，也成為轟動社會的話題，不過他在畢業後並未赴美深造，反而決定在在北京龍泉寺出家。

龍泉寺位於北京海澱區西北的鳳凰嶺自然風景區內，始建於遼代，約有上千年歷史，寺內很多法師都是很高的學歷，網友戲稱為紅塵之外「清華北大分校」，後來鬧出醜聞，在此出家8年的柳智宇決定外出遊歷。（圖／鳳凰網）

龍泉寺位於北京海澱區西北的鳳凰嶺自然風景區內，始建於遼代，約有上千年歷史，寺內很多法師都是很高的學歷，網友戲稱為紅塵之外「清華北大分校」。寺中有大學教授，也有頂尖大學的高材生，從其官網上的訊息顯示，龍泉寺主張利用現代化傳播手段和適合現代人生活的方式來弘法，因此也開發了人工智慧技術的「賢二機器僧」。

柳智宇高中時期以滿分成績獲得國際奧林匹克數學競賽金牌。（圖／新浪網）

據柳智宇自稱，他在龍泉寺出家8年後，因寺內住持被爆出疑似騷擾、性侵出家女弟子與財務弊端等醜聞，柳智宇決定以僧人身份下山遊歷，渡過了4年艱難的日子，這段期間他因在北大時心理學產生興趣並持續鑽研，還考取了國家3級心理諮詢師證書。今年初柳智宇在眾人的驚訝聲中宣佈還俗，並與大陸知名的心理機構華夏心理創辦了「華夏心苑」，做為培養心理諮詢師的網路平臺，要「以東方傳統文化與西方心理學的融通」，幫助更多人解決心理問題，增進幸福美滿生活。

2006年柳智宇（右2)獲得奧數競賽金牌時，當時獲得第6名的德國參賽選手彼得．舒爾茨（左2），後來在2018年獲得全球數學界最高榮譽的菲爾茲獎，以30歲年紀成為全球知名的數學家。（圖／騰訊網）

柳智宇童年受到嚴格的家庭教育，因為性格內向且體弱，他與同齡人溝通相處有些障礙，因此被人認為性格孤僻。他在青少年時期也在數學的領域裡找到寄託，並展現才華，高中時2次獲得國際數學奧林匹克競賽金牌，隨後就保送北大數學系。在柳智宇獲得金牌的2006年奧數競賽中，當時還有一位獲得第6名的德國參賽選手彼得．舒爾茨（Peter scholze），他在2018年獲得全球數學界最高榮譽的菲爾茲獎（Fields Medal），以30歲的年紀躍升為全球頂尖的數學家。許多人因此認為，如果柳智宇沒有放棄數學研究，現在很可能也是中國的頂尖數學家。這2人在人生事業上有如此大的差異，只能說是不同社會環境與體制所造成的結果。

曾在2006年敗在柳智宇手下的彼得．舒爾茨（Peter scholze），在2018年獲得全球數學界最高榮譽的菲爾茲獎（Fields Medal），以30歲的年紀躍升為全球頂尖的數學家，被視為歐洲數學界的新星。（圖／推特@gp_pulipaka)

有著同樣資質的人為何人生會有如此大的差異？是一個極為複雜亦極具爭議性的難題。柳智宇提及高中時曾有一位非常關心他的老師，因擔心他身體孱弱，體育考試過不了關，因此暗中請託考官在他的體育分數動了手腳，原想幫助他順利過關。不料柳智宇卻認為這樣對其他人不公平，因此向學校舉報體育考官，考官也因此受到處分。自此他與雙親在精神上分道揚鑣，他說，「他們所關心的是我的前途，而我關心的是心靈的出路。」

許多人認為，如果柳智宇沒有放棄數學研究，現在很可能也是中國的頂尖數學家。（圖／搜狐網）

柳智宇在獲得奧數競賽金牌時，為國家奧數隊伍與當時就讀的華師一附中帶來極高的榮譽。但2006年在斯洛伐尼亞的比賽獲獎後，他已看開這一切，並埋下了出家的因子，後來終於放棄赴美深造，並選擇出家。他近期受訪時說，「很多人問我，當初為什麼要出家，現在又為什麼要還俗？其實出家與還俗，都是在追尋生命的答案。」

有專家指出，雖然沒有經過專業的檢查與診斷，但柳智宇從表面上看都在某種程度上符合亞斯伯格譜系障礙，外界需要瞭解和學習亞斯伯格綜合症，尤其是家長和老師，在面對這類特殊兒童的時候，要進行差異化的培養和教育，而不是按照同一個模子去要求所有的學生，而這種通病卻是傳統教育制度下常見的現象。其實北大數學學院內有不少人都符合亞斯伯格綜合症的特徵，包括同樣被稱天才的韋東奕，他們在數理思維上有異於常人的能力，所以才能在奧數競賽中有極為傑出的表現。

柳智宇說，「很多人問我，當初為什麼要出家，現在又為什麼要還俗？其實出家與還俗，都是在追尋生命的答案。」（圖／搜狐網）

柳智宇要以東方傳統文化與西方心理學的融通，幫助更多人解決心理問題。圖為柳智宇正在準備網課。（圖／搜狐網）

在華人社會中，對這類特殊人才的保護仍太少，他們在社會適應上的問題經常造成成長中的障礙。目前被保護得比較好的是韋東奕，因為他父親就是數學系的教授，他從小就可以不收打擾地安心做研究，但別人恐怕就沒那麼幸運了。因為在華人社會中，傳統的父母關心的是孩子的「前途」，而非孩子自身的發展，與柳智宇相似的例子不少，他的成長經歷也應該成為父母、教育體系與社會的警惕。