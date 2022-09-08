蘋果（Apple）於台灣時間8日凌晨1點舉行新品發表會，iPhone 14系列新機正式亮相，同樣推出4款機型，但今年取消銷量不佳的iPhone mini，加入iPhone 14 Plus，而傳聞許久的瀏海螢幕也終於重新設計，一如預期iPhone 14 Pro系列採用藥丸打孔設計。

蘋果最新推出的4款iPhone 14系列新機，分別是6.1吋的iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，以及6.1吋的iPhone 14 Pro和6.7吋的iPhone 14 Pro Max。

iPhone 14及iPhone 14 Plus仍保留瀏海。（圖／翻攝蘋果直播）
iPhone 14及iPhone 14 Plus仍保留瀏海。（圖／翻攝蘋果直播）

iPhone 14規格。（圖／翻攝蘋果直播）
iPhone 14規格。（圖／翻攝蘋果直播）

iPhone 14和iPhone 14 Plus的設計都與之前無異，尤其瀏海的造型也如各界預期沒有變化，只是後者這次將尺寸加大至Max等級的6.7吋，且是4款機型中續航力最強大的。

iPhone 14和iPhone 14 Plus核心規格搭載iPhone 13 Pro系列的A15仿生晶片，升級主相機及前置相機，擁有1200萬畫素雙鏡頭。

至於從iPhone X以來採用的瀏海設計，這次也在終於iPhone 14 Pro系列獲得改變，兩種款型都改為藥丸打孔的設計。此外，iPhone 14 Pro系列升級A16處理器，更大幅升級相機系統，主相機從1200萬畫素提升至4800萬畫素。

iPhone 14 Pro取消瀏海。（圖／翻攝蘋果直播）
iPhone 14 Pro取消瀏海。（圖／翻攝蘋果直播）
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