蘋果（Apple）於台灣時間8日凌晨1點舉行新品發表會，iPhone 14系列新機正式亮相，同樣推出4款機型，但今年取消銷量不佳的iPhone mini，加入iPhone 14 Plus，而傳聞許久的瀏海螢幕也終於重新設計，一如預期iPhone 14 Pro系列採用藥丸打孔設計。

蘋果最新推出的4款iPhone 14系列新機，分別是6.1吋的iPhone 14、6.7吋iPhone 14 Plus，以及6.1吋的iPhone 14 Pro和6.7吋的iPhone 14 Pro Max。

iPhone 14及iPhone 14 Plus仍保留瀏海。（圖／翻攝蘋果直播）

iPhone 14規格。（圖／翻攝蘋果直播）

iPhone 14和iPhone 14 Plus的設計都與之前無異，尤其瀏海的造型也如各界預期沒有變化，只是後者這次將尺寸加大至Max等級的6.7吋，且是4款機型中續航力最強大的。

iPhone 14和iPhone 14 Plus核心規格搭載iPhone 13 Pro系列的A15仿生晶片，升級主相機及前置相機，擁有1200萬畫素雙鏡頭。

至於從iPhone X以來採用的瀏海設計，這次也在終於iPhone 14 Pro系列獲得改變，兩種款型都改為藥丸打孔的設計。此外，iPhone 14 Pro系列升級A16處理器，更大幅升級相機系統，主相機從1200萬畫素提升至4800萬畫素。