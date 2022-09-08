包偉銘7日赴屏東做公益，開心在現場唱跳、大秀劈腿舞蹈。（翰森娛樂提供）

包偉銘與愛妻劉依純熱心公益，7日應恆春基督教醫院之邀，特地到車城日照中心，陪同長者們共度中秋關懷活動，兩人在現場一同合唱，劉依純唱起經典〈南海姑娘〉、日文歌〈空港〉等歌，包偉銘興致一來，一旁跟著伴舞，逗得台下長輩們樂開懷，跟著手舞足蹈，現場歡呼聲不斷。

包偉銘表示，其實這趟南下早在2、3年前就已決定，只是礙於疫情關係，終於到現在可以實行，他半開玩笑說，「最近也是蠻忙的（指兒子包庭政結婚一事），但對這趟關懷活動早就充滿期待，發現真的不虛此行。」

包偉銘說，「應觀眾要求，當然不免俗來首《跑跑跑》，心境上有回到赤子之心的感覺。」劉依純表示，原本我們知道是關懷活動，以為是陪長者們聊聊天，「沒想到現場大家都很熱情，也帶給我們很多歡樂，還有人開心到想跟我們搶麥克風。」

現場有長者開心到當場和包偉銘一起在台上對跳，沒想到包偉銘結尾突然來段「劈腿」，讓該長者當下打退堂鼓，畫面非常逗趣。劉依純打趣笑說，「其實觀眾就是想看你（包偉銘）劈腿」，還封他是「劈腿包」，讓包偉銘笑著接受這稱號。