金曲歌后彭佳慧即將在10月1日在台北小巨蛋舉辦「怎 樣 Julia ／ Run Wild」演唱會。她日前擔任知名GAY BAR舉辦的「彭佳慧 怎樣RUN WILD－酒醉卡拉ok大賽」的評審，現場共有20名參賽者。活動上彭佳慧也自曝當年「傻傻的」戀愛故事，她表示很久以前曾暗戀過一個帥氣的男生，而多年後她到一家GAY BAR時，竟然巧遇了那一位男生，她才恍然大悟原來當時愛上的是同志。

她在活動現場，與知名DJ左光平和知名造型師Judy一起擔任評審，三人評得十分投入，最後評審們及參賽者們一起大合唱彭佳慧經典歌曲〈走在紅毯那一天〉，評審老師們輪唱飆高音，大展歌喉。結束前彭佳慧藉這個機會感謝一直支持她的同志歌迷朋友。

她感性地說：「我的生命當中，如果少了你們、少了同志，我想我整個人生真的不會那麼精彩。」包括她的工作、音樂所有的一切，如果少了這些同志好友們，她就沒辦法擁有這些幸福的感覺，讓現場觀眾聽了十分感動。

日前她在社群上發文，透露自己泌尿道發炎的消息，讓粉絲們看了都很擔心，紛紛留言：「早日康復，多喝水。」彭佳慧直說：「謝謝大家關心，我會好好照顧好自己，以最佳狀態站上台北小巨蛋！並期待在演唱會見面！」