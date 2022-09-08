由高雄電影節主辦的「請神造夢：XR 沉浸式演唱會」將於10月21日在高雄 LIVE WAREHOUSE熱鬧登場，這場由金曲、金音天團血肉果汁機與大象體操領軍，以「迎神」為主題結合九天民俗技藝團擊鼓節奏及DJ Mykal a.k.a.林哲儀串場電音開炸營造一場別開生面的「眾神派對」，透過現今XR虛擬科技技術與血肉果汁機及大象體操兩團各自的XR及VR影像作品融合呈現。

血肉果汁機的主唱GIGO特別透露家裡有一副對聯寫在大理石上，是媽祖娘娘下凡來寫的，他表示：「這副對聯是爸爸當初為了紀念阿公，所以想要把他的名放在對聯左右的頭來發想，不過他怎麼都想不出好的，然後媽祖娘娘就用一手漂亮的好字完美都解決了老爸的孝心。」

而鼓手彥文則說到：「小時候腹膜炎發作病危，在開刀房外等待我的爸爸睡著了，在夢裡他夢到平常愛看廟會遶境的我，去媽祖的轎子前面搶了一個令旗，然後媽祖婆就笑了一下，點了我的頭一下，瞬間我爸就醒來了，醫生告訴他，我沒事了。」

大象體操的凱翔則透露自己曾有跟著白沙屯媽祖遶境而徒步走在快速道路上「奇特」經驗，他表示：「我受到太太的影響，很常參與白沙屯媽祖的徒步進香。有一次媽祖在夜裡走上快速道路，數萬名香丁 腳也跟著走上去，警察連忙協助開道。能徒步走在一般時速要八十公里以上的快速道路，真的是人生最特別的一次感受！」