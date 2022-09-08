終於到了果粉相當期待的2022蘋果秋季發表會，就在今（8日）台灣時間凌晨1點，一次發表了全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列、Apple Watch Series8、Apple Watch SE、AirPods Pro 2，還有全新的Apple Watch Ultra 共八大新品，今年在各新品上，也更強調及圍繞在戶外的各種運動、活動，以及增加了更多的求救功能，完全呼應後疫情時代，準備好讓使用者能透過iPhone及Apple Watch更能安心出遊。

全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，均支援可利用衛星求助的「SOS 緊急服務」功能。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，均支援可利用衛星求助的「SOS 緊急服務」功能。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，均支援可利用衛星求助的「SOS 緊急服務」功能，同時支援Find My APP。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，均支援可利用衛星求助的「SOS 緊急服務」功能，同時支援Find My APP。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14與iPhone 14 Pro系列支援「動作」錄影模式，不需額外使用穩定器也能邊移動、邊錄影。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14與iPhone 14 Pro系列支援「動作」錄影模式，不需額外使用穩定器也能邊移動、邊錄影。（翻攝直播畫面）

今年的iPhone就少了mini版本，僅推出了iPhone 14、iPhone 14 Plus，以及iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，不過最吸晴的莫過於推出了今年手機界最流行的全新紫色系的iPhone，分別有紫色的iPhone 14系列、以及深紫色的iPhone 14 Pro系列，同時也兩系列也主打螢幕變得更大，在低光源拍攝上，不管前後鏡頭也均有提升，特別前置鏡頭更支援自動對焦及2倍低光源照片效果提升，同時更新增了「動作」錄影模式，不需額外使用穩定器也能邊移動、邊錄影，「電影級」模式更能以電影影格率24fps來拍攝4K影片，另外還新增了車禍偵測，以及利用衛星的「SOS 緊急服務」，至於iPhone 14 Pro系列更再升級為更強大的A16 4奈米仿生晶片，還採升級版的「動態島」瀏海設計，會隨通知與背景APP作變化。

iPhone 14系列共推出藍色、紫色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5色，iPhone 14的台灣定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus則為3萬1900元起，共有128GB、256GB、512GB 3種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，iPhone 14將於9月16日起開始發售，而iPhone 14 Plus則於10月7日起開始發售。（翻攝直播畫面）
iPhone 14系列共推出藍色、紫色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5色，iPhone 14的台灣定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus則為3萬1900元起，共有128GB、256GB、512GB 3種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，iPhone 14將於9月16日起開始發售，而iPhone 14 Plus則於10月7日起開始發售。（翻攝直播畫面）
iPhone 14系列採1200萬像素主相機及1200萬像素超廣角。（翻攝直播畫面）
iPhone 14系列採1200萬像素主相機及1200萬像素超廣角。（翻攝直播畫面）
iPhone 14系列前鏡頭也提升至具備自動對焦功能的1200萬像素原深感測相機。（翻攝直播畫面）
iPhone 14系列前鏡頭也提升至具備自動對焦功能的1200萬像素原深感測相機。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Plus為6.7吋螢幕，iPhone 14則為6.1吋螢幕。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Plus為6.7吋螢幕，iPhone 14則為6.1吋螢幕。（翻攝直播畫面）

價錢方面今年也因著美金升漲，雖然美金定價均與去年一樣，但台灣定價平均都比去年貴上2000元，iPhone 14系列規格上也少了1TB的版本，僅有128GB、256GB、512GB 3種規格。iPhone 14系列共推出藍色、紫色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5色，少了粉紅色版本，iPhone 14的定價為美金799元起（台幣約2萬4600元起），台灣定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus定價則為美金899元起（台幣約2萬7680元起），台灣定價則為3萬1900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，iPhone 14將於9月16日起開始發售，而iPhone 14 Plus則於10月7日起開始發售。

iPhone 14 Pro系列共推出深紫色、金色、銀色及太空黑色；iPhone 14 Pro的台灣定價為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max則為3萬8900元起，規格上有128GB、256GB、512GB、1TB 4種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始發售。（翻攝直播畫面）
iPhone 14 Pro系列共推出深紫色、金色、銀色及太空黑色；iPhone 14 Pro的台灣定價為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max則為3萬8900元起，規格上有128GB、256GB、512GB、1TB 4種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始發售。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列把瀏海變成了全新的「動態島」瀏海，會隨通知與背景APP作變化，多點一下時即會出現更多資訊。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列把瀏海變成了全新的「動態島」瀏海，會隨通知與背景APP作變化，多點一下時即會出現更多資訊。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列把瀏海變成了全新的「動態島」瀏海，會隨通知與背景APP作變化，多點一下時即會出現更多資訊。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列把瀏海變成了全新的「動態島」瀏海，會隨通知與背景APP作變化，多點一下時即會出現更多資訊。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列也推出「永遠顯示」功能，正好配合全新的iOS 16的客製化鎖定螢幕功能。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列也推出「永遠顯示」功能，正好配合全新的iOS 16的客製化鎖定螢幕功能。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列搭載4800萬像素主相機、1200萬像素超廣角、1200萬像素2倍望遠、1200萬像素3倍望遠鏡頭。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列搭載4800萬像素主相機、1200萬像素超廣角、1200萬像素2倍望遠、1200萬像素3倍望遠鏡頭。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列支援3倍光學變焦放大，2倍光學變焦縮小，6倍光學變焦範圍，以及最高可達15倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列支援3倍光學變焦放大，2倍光學變焦縮小，6倍光學變焦範圍，以及最高可達15倍數位變焦。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列。（翻攝直播畫面）
全新的iPhone 14 Pro系列。（翻攝直播畫面）

至於iPhone 14 Pro系列共推出深紫色、金色、銀色及太空黑色，少了上代的天峰藍色，iPhone 14 Pro的定價為美金999元起（台幣約3萬800元起），台灣定價為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max定價則為美金1099元起（台幣約3萬3880元起），台灣定價為3萬8900元起，規格上有128GB、256GB、512GB、1TB 4種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始發售。

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