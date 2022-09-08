終於到了果粉相當期待的2022蘋果秋季發表會，就在今（8日）台灣時間凌晨1點，一次發表了全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列、Apple Watch Series8、Apple Watch SE、AirPods Pro 2，還有全新的Apple Watch Ultra 共八大新品，今年在各新品上，也更強調及圍繞在戶外的各種運動、活動，以及增加了更多的求救功能，完全呼應後疫情時代，準備好讓使用者能透過iPhone及Apple Watch更能安心出遊。

全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，均支援可利用衛星求助的「SOS 緊急服務」功能。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14及iPhone 14 Pro系列，均支援可利用衛星求助的「SOS 緊急服務」功能，同時支援Find My APP。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14與iPhone 14 Pro系列支援「動作」錄影模式，不需額外使用穩定器也能邊移動、邊錄影。（翻攝直播畫面）

今年的iPhone就少了mini版本，僅推出了iPhone 14、iPhone 14 Plus，以及iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max，不過最吸晴的莫過於推出了今年手機界最流行的全新紫色系的iPhone，分別有紫色的iPhone 14系列、以及深紫色的iPhone 14 Pro系列，同時也兩系列也主打螢幕變得更大，在低光源拍攝上，不管前後鏡頭也均有提升，特別前置鏡頭更支援自動對焦及2倍低光源照片效果提升，同時更新增了「動作」錄影模式，不需額外使用穩定器也能邊移動、邊錄影，「電影級」模式更能以電影影格率24fps來拍攝4K影片，另外還新增了車禍偵測，以及利用衛星的「SOS 緊急服務」，至於iPhone 14 Pro系列更再升級為更強大的A16 4奈米仿生晶片，還採升級版的「動態島」瀏海設計，會隨通知與背景APP作變化。

iPhone 14系列共推出藍色、紫色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5色，iPhone 14的台灣定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus則為3萬1900元起，共有128GB、256GB、512GB 3種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，iPhone 14將於9月16日起開始發售，而iPhone 14 Plus則於10月7日起開始發售。（翻攝直播畫面）

iPhone 14系列採1200萬像素主相機及1200萬像素超廣角。（翻攝直播畫面）

iPhone 14系列前鏡頭也提升至具備自動對焦功能的1200萬像素原深感測相機。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Plus為6.7吋螢幕，iPhone 14則為6.1吋螢幕。（翻攝直播畫面）

價錢方面今年也因著美金升漲，雖然美金定價均與去年一樣，但台灣定價平均都比去年貴上2000元，iPhone 14系列規格上也少了1TB的版本，僅有128GB、256GB、512GB 3種規格。iPhone 14系列共推出藍色、紫色、午夜色、星光色、（PRODUCT）RED 5色，少了粉紅色版本，iPhone 14的定價為美金799元起（台幣約2萬4600元起），台灣定價為2萬7900元起，iPhone 14 Plus定價則為美金899元起（台幣約2萬7680元起），台灣定價則為3萬1900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，iPhone 14將於9月16日起開始發售，而iPhone 14 Plus則於10月7日起開始發售。

iPhone 14 Pro系列共推出深紫色、金色、銀色及太空黑色；iPhone 14 Pro的台灣定價為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max則為3萬8900元起，規格上有128GB、256GB、512GB、1TB 4種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始發售。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Pro系列把瀏海變成了全新的「動態島」瀏海，會隨通知與背景APP作變化，多點一下時即會出現更多資訊。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Pro系列把瀏海變成了全新的「動態島」瀏海，會隨通知與背景APP作變化，多點一下時即會出現更多資訊。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Pro系列也推出「永遠顯示」功能，正好配合全新的iOS 16的客製化鎖定螢幕功能。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Pro系列搭載4800萬像素主相機、1200萬像素超廣角、1200萬像素2倍望遠、1200萬像素3倍望遠鏡頭。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Pro系列支援3倍光學變焦放大，2倍光學變焦縮小，6倍光學變焦範圍，以及最高可達15倍數位變焦。（翻攝直播畫面）

全新的iPhone 14 Pro系列。（翻攝直播畫面）

至於iPhone 14 Pro系列共推出深紫色、金色、銀色及太空黑色，少了上代的天峰藍色，iPhone 14 Pro的定價為美金999元起（台幣約3萬800元起），台灣定價為3萬4900元起，iPhone 14 Pro Max定價則為美金1099元起（台幣約3萬3880元起），台灣定價為3萬8900元起，規格上有128GB、256GB、512GB、1TB 4種規格，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始發售。