國際油價及美國公債殖利率下跌，美國主要股市今天收紅，其中那指結束過去7個交易日連續收黑的跌勢。

道瓊工業指數上漲435.98點或1.40%，收31581.28點。

標準普爾500指數上揚71.68點或1.83%，收3979.87點。

那斯達克指數揚升246.99點或2.14%，收11791.90點。

費城半導體指數漲升40.03點或1.56%，收2611.50點。（譯者：陳正健）1110908

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