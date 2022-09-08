【愛傳媒簡秀枝專欄】 「One Piece Museum」，將成為台灣前輩藝術家黃土水的專利。台北市太平國小，因為在百年前。獲得校友黃土水（1895-1930）親自贈送《少女胸像》大理石雕塑，成為外界羨慕與矚目焦點，目前在老校友駱錦明等資助下，明星建築師動腦打造「One Piece Museum」，作為黃土水遺作專用美術館，引領時代風潮。

無獨有偶，中台灣的彰化高中，也將成為第二個擁有黃土水遺作的「One Piece Museum」，甚至因為該校不是孤件，應該改稱為「One Artist Museum」。

市長林世賢允諾古蹟再利用 「 黃土水紀念館」典藏國寶

一向關心藝文發展的彰化市長林世賢，喜形於色，逢人就推介彰化高中的神蹟。本（9）月2日，林世賢輕車簡從，現身彰化高中，認真地和王延煌校長討論3件黃土水遺作的安頓，以及未來可能的規劃，林世賢希望利用彰化中學旁，「彰中校長老宿舍」的古蹟建築，作為美術館預定空間。

林世賢已經取好名字，就叫做「黃土水紀念館」，專室陳列3件從日本爭取回來的黃土水遺作，外加2百餘件文物，珍貴性非比尋常。別稱華陽崗的彰化高中，前身為1942年成立的日治時期台中州立彰化中學校，最後改制為現在名稱。

王延煌校長向市長說明，彰化高中旁有一排宿舍群，彰中校長宿舍也在其中，日治時期學校的成立，校長宿舍也跟著完工，迄今正好80年。今年文化部文資局曾到學校，作古蹟調研，確定整個宿舍群為陳年歷史建築「老校長宿舍」佔地100坪，非常適合作為「黃土水紀念館」，安頓3件黃土水遺作，同時收藏的2百件資料，可望作為文獻研究。

林正賢市長和王延煌校長再就細節，作了討論，與沙盤推演，並作了兩項指示：

1、關於未來「黃土水紀念館」，以「彰中校長老宿舍」為預定地點，由於土地屬於國有財產局，地上物才是彰化高中，因此請校方協助處理後續事宜。

2、黃土水研究，希望由校方籌組研究推廣團隊，訂出時間表，逐步落實。

3、成立「黃土水紀念館」所需經費，除了爭取公部門補助外，不排除透過校友募款，全力動員並促成。「彰化校友基金會」已經成立，許多校友事業有成，也樂意捐款義助母校。

一旦「黃土水紀念館」成形，由市長帶頭擴大募款，或指定用途，專款專用，或擴大「彰中校友基金會」的規模，以一條鞭的方式，統籌因應與分配。

行動閲讀 踩踏東瀛 掙回國寶 創意圖書館人呂興忠立大功

為什麼彰化中學會擁有3件黃土水遺作，已經比台灣各大公立美術館還要豐富，令各界羡慕不已，曾有美術館向彰化高中百般現殷勤，希望學校轉贈。

提及彰化高中把黃土水作品，大家心頭都是喜孜孜，都覺得與有榮焉。

「不是天上掉下來的禮物」，林世賢市長與王延煌校長，不約而同作了解釋。其實，除了好運之外，真正的大功臣是學校圖書館前主任呂興忠居功厥偉，多年來他們夫妻帶領同學，到海外南征北討，連非洲都去過。

在日本熱心華僑恊助下，到日本踏查，知道黃土水還有3件遺作，留在日本。大家瞄準目標，耐心拜訪收藏黃土水作品的相關單位與人員，訴諸誠意與情感，最後在因緣俱足下，讓黃土水的國寶遺作，一件件返回台灣。

呂興忠帶著踩踏團，是真正「起而行」的校園典範，爭取回黃土水遺物外，其實也作了不少國民外交。推動文化藝術，在為學校完成最艱鉅工作，打下良好基礎，呂興忠主任於今年暑假，功成身退，目前由黎思岑接主任職務，一切還在學習與適應當中。

三件黃土水遺作落腳彰中 展雕塑國寶 說文獻大時代

截至目前彰化高中擁有的黃土水留日3件作品，一件原件真跡，兩件授權複製，加上獲贈2百多件史料，豐富程度，超過公立美術館。

以前，圖書館對外募款的逐漸在華碩董事長施崇棠捐贈的7樓圖書館展演廳，籌設了黃土水、高木友枝典藏故事館，收藏黃土水銅像、石膏作品，高木友枝日治時期，台灣醫學、教育、衞生、水力發電、政治外交、原住民竹藝、寫真等2百多件史料。

3件雕塑分別是：

1、創作於1929年的《高木友枝半身像》，是真跡原件。

2、創作於1930年的《安部幸兵衛》授權複製銅像。

3、創作於1927年的《山本悌二郎胸像》授權複製石膏像。

黃土水創作於1929年的《高木友枝》銅像，歷經千辛萬苦，於2014年8月，抵達彰化中學。高木友枝（1858-1944），從1902年到1929年在台灣生活了28年。曾擔任日治台灣總督府醫學校第二任校長、總督府研究所首任所長、日月潭發電廠首任社長等。

他在醫學校校長任內，培養出台灣第一位醫學博士杜聰明、反殖民運動家蔣渭水、翁俊明、林糊、韓石泉、還有文學家賴和等台灣歷史人物。2016年透過《安部幸兵衞》石膏像的複製，帶回第二件黃土水遺作，該件是黃土水於1930年過世前的最後一件人像雕塑。

安部辛兵衛（1847-1919），是橫濱貿易商安部幸兵衛，他曾參與台南鹽水港製糖株式會社的設立，據說高雄陳家曾經跟他學做生意。

黃土水創作於1927年的《山本悌二郎》雕像，原安置在高雄橋頭糖廠，戰後隨糖廠機器設備，一併遷移回日本，在該校師生連續到日本踏查接觸中，又蒙華僑協助，獲得佐渡市長三浦基裕同意授權複製回台。2017年11月運回台灣，成為彰化中學的第3件黃土水作品。

山本悌二郎（1870-1937），出生佐渡小島，曾留學德國，學習農業，創立台灣製糖株式會社。被當年日本內閣徵召返回日本後，曾出任日本內閣農林大臣，是佐渡島名家。

台灣文學研究社培養文史興趣 校友募專款助貧寒 踩踏增視野

獲得黃土水無價遺作，像是神跡一般，話說從頭，而始作俑者是彰化高中圖書館主任呂興忠說起。

從事教職的呂興忠，1991年申請到他太太胡彩蓮服務的彰化高中任教，一般學校，不喜歡夫妻同校，但當時校長曾勘仁力排眾議，認為夫妻同校任教，家庭更無後顧之憂。

呂興中感激之餘，湧泉以報，翌年就在學校成立「台灣文學研究社」，是本土社團，讓台灣文學進入高中校園，引發學生的熱情回應，從台灣原住民文學到日本反殖民文學，讓學生在教科書之外，增加對自己土地與歷史的了解。

台灣文學研究社是呂興忠入彰化高中任教以來，打破班級、年級與人數限制，直接影響學生的重要平台。2004年當時校長杜貴欉籌建大樓，在每樓層近300坪的大建築，保留5到7樓的3個樓層，作為學校圖書館。杜貴欉校長看準呂興忠在「台灣文學研究社」推動得有聲有色，力荐他接任圖書館主任，擴大影響力。

然而，學校圖書館的業務經費一年不過10萬元，不敷使用，呂興忠在突發奇想下，寫信向彰中校友宏碁董事長施振榮、華碩董事長施崇棠、台灣博林公司孫金泉3位企業家募款，獲得正向回應。

其中施振榮捐個人所得2千萬元，成立實驗與創作基金，專款舉辦啓發學生實驗精神與動手創作的活動。2千萬專款，以5年為一期，績效良好，繼續補助，一期也是2千萬元。

施崇棠捐1千2百萬元，專款用於圖書館7樓建置主題圖書款與展演空間，讓圖書館有一舉辦國際活動的優質埸飭。孫金泉則捐800萬元專款，成立講座獎學金。

結果彰中圖書館每天熱鬧滾滾。呂興忠乘勝追擊，再推「行動閱讀」，鼓勵高中學生以行動將閱讀所獲得的知識，化為行動，改變自己，也改變世界。而黃土水留日遺作能夠返鄉，就是該「行動閲讀」的具體成果。

行動閱讀從國際活動下手。2006年開始的國際青年領袖會議，每年邀請世界6國10校高齊聚彰化高中，舉行論文發表與研討。2008年開始每年到非洲的志工活動。2010年開始，每年不同地點不同主題的日本踏查。

施振榮與孫全泉，又給了專款補助，每年甄選20名學生，免費赴日本作5天左右主題式研究踏查。從2010年到2018年，一共9屆的踏查行程，輪流到關東、關西、北海道、九州等地。

賴和反殖民卻推崇高木友枝 天主教徒孫媳婦慧眼挑彰中

研究台灣日治時期美術的東京大學鈴木惠可博士，2011年加入該校日本踏查的行列，因為她的指導，得知黃土水仍有3件作品留在日本。一件在東京板寺家收藏，一件在神奈川商工，另一件在佐渡島。

受到鈴木惠可博士的啟發，該校每年的日踏主題，總有一個題目是黃土水和他留學的東京美術學校。

2011年日踏主題之一是研究賴和與高木友枝。反日本殖民的台灣新文學之父賴和，卻獨有一篇懷念總督府醫學校高木友枝校長的文字。他們循線到東京，找到高木友枝外孫板寺一郎與板寺慶子夫婦。板寺一郎是東京法學部教授退休，年紀已經90高齡，他們向板寺夫婦介紹彰化的台灣新文學之父賴和，並送他們一套賴和全集，討論賴和筆下，他們的外公，那位開明的高木友枝校長。

板寺一郎介紹擺放在狹小客廳隅角的高木友枝銅像，銅像左側刻著「昭和已巳年黃土水謹作」幾個字。銅像木雕底座貼了一張杜聰明1973年回憶高木友枝的文字。該座創作於1929年黃土水的真跡作品，呈現在該校師生面前，震撼悸動之外，也埋下黃土水真跡遺作返鄉的善緣。

該校日踏團接著又到神奈川商工，拜訪學校家長會。這首學校門口，矗立一座紀念當年捐款建校的實業家安部幸兵衛銅像，更神奇的是，安部幸兵衛銅像的原型石膏像，還留存於世，正由神奈川商工家長會收藏。但因為只是簡單存放，已經有歲月侵蝕脫落痕跡。

該石膏像背面留著「昭和5年11月吉日黃土水作」，昭和5年就是1930年，黃土水於1930年12月因盲腸炎，英年早逝，安部幸兵衛作品是11月完成，相隔一個月。根據判斷，該件正是黃土水最後一件人像遺作，在此同時，黃土水還在趕製《水牛群像》，為了參與當年帝展，日夜操勞，才會延誤治療，引發腹膜炎，最後命喪九泉。

2013年底板寺一郎以93歲高齡過世，板寺慶子要搬離東京寓所，委託東京律師藤田一郎協助，要處理家族珍藏的黃土水《高木友枝銅像》。當消息傳來，包括台灣大學醫學院、台北市立美術館等單位，提出接手收藏的請求，其中，奇美博物館勢在必得，開價3千5百萬元，希望優先購藏。日本博物館界聞聲也力勸家屬，留在日本，因為是日本重要文化財。

2014年該校踏日團隊前往東京拜訪板寺慶子，向她表達誠質摯慰問之意，並提出珍藏高木友枝的詳細計劃。

踏日團同學，勤練日本童謠《紅蜻蜓》，優美哀傷的小調，板寺慶子頻頻釋淚，團員相擁，為她拭淚安慰。學生贈送她高木友枝名言「要做醫生之前，先做一個人」書法、摺紙與水彩畫，都令她開懷，從婆娑淚眼擠出笑容。

2014年5月，從日本傳來好消息，板寺慶子決定把高木友枝雕像捐贈給彰化高中，大家喜出望外。原來，板寺慶子說，「我信奉天主教，我相信天主會同意我的決定。呂興忠與胡彩蓮夫婦的教育大愛，很令我感動。我相信把先人的銅像，捐給彰化高中，最能夠發揚先人對教育的理念。」

不愧是名流之後，字字真誠，令人感佩與動容，也讓彰化高中成為繼太平國小之後，第二個擁有黃土水真跡原件作品的學校，無比珍貴。

翌年，當踏日團再抵東京小金井拜訪板寺慶子時，她已整理好幾箱高木友枝在台期間，醫學、衛生、電力與原住民等首度出土的史料2百餘件，要捐贈給學校，讓他們帶回台灣珍藏。

有真跡原件雕塑，又有2百多件珍貴文獻史料，彰化高中的「One Piece Museum」未開張先轟動，已具備豐富軟件，未來學術研究已跨出順利的第一步。

黃土水病逝前最後雕像 安部幸兵衞傑出貿易商

話說兩件黃土水的授權複製的兩件作品，一是《安部幸兵衞》，另一是《山本悌二郎》石膏像。

2016年當日本踏查，再度拜訪神奈川商工，提出複製黃土水1930年《安部辛兵衛》石膏像的要求，由副會長織茂浩出面，促成家長會同意他們複製。由原汁原味的石膏像原件複製的作品，比後來由雕像再複製，精準程度，大大不同。

代表黃土水過世前，抱病硬撐，最後完成的雕像作品，意義非比尋常。2017年日本踏查從新潟坐渡輪到佐渡島，拜訪佐渡島名家山本悌二郎的後代山本修已，他也是佐渡文化財審議會會長。

就在佐渡真野公園，有一座露天的山本悌二郎銅像，那是戰後從高雄橋頭糖廠移過去的。（該件雕塑在日本友善回應下 ，已方今8月下旬，順利運抵台灣，原件將由高美館收藏，另授權複製3件，1件送回日本佐渡真野公園，原址擺放。1件送返高雄橋頭糖廠，也是原址擺放。1件送台中國美館典藏。）

山本悌二郎另一件石膏像，則由佐渡市真野分所保存。2017年當踏查團到佐渡市真野分析所拜會分所長大屋広幸，山本悌二郎石膏像就矗立在大廳入口處，石膏背面刻字「山本農相壽像，1927，D.K.」，原來D.K.是黃土水日文發音羅馬字首的縮寫，Do-Sui是土水，Kou是黃。

旅居佐渡的台灣舞蹈家林素子，熱心幫忙，他們在拜訪佐渡市長三浦基裕，並獲得他的同意授權複製回台。2017年11月黃土水複製的「山本悌二郎」雕像，由林素子協助，也順利運回台灣，交由彰化高中圖書館珍藏。

2018年最後一批日本踏查，拜訪北里大學博物館，參觀館內收藏的北里柴三郎（1853-1931）重要文物。北里柴三郎是聞名國際的日本細菌學、傳染病專家，也是高木友枝的老師。日治時期，高木友枝主導消滅台灣鼠疫運動，貢獻良多。

另外，高木友枝也號稱是北里柴三郎門下最有成就的北里五傑之一。北里博物館開闢一個專室，收藏板寺慶子捐贈的高木友枝一批文物。那是板寺慶子在先生板寺一郎過世後，她把高木友枝留下的文件作了分類，舉凡與日本相關的文物，則捐贈給日本北里大學，而與台灣有關的，包括黃土水銅像原件，與2百多件史料，也慷慨捐給彰化高中，發揮對先人的最大敬意與學術研究價值。

板寺慶子的智慧、又細膩作為，令人衷心感佩，她的分開捐贈舉止，也說明日治時期，台日之間關係非比尋常，人才交流的密切，也超乎想像。

8年踩踏嘉惠160位學子 當因緣俱足國寶自動聚集

從2010年到2018年不過8年的時間，彰化高中在該校圖書館主任呂興忠與胡彩蓮夫妻的帶領下，不但讓企業家施振榮、孫金泉捐贈的專款專用極大化，一年20名學生，8年有160名學生，透過踏查，展現行動閲讀的真髓，他們親身參與並見證，黃土水滯日國寶的返鄉過程，想必刻骨銘心，當看到國寶回鄉，成為事實，美夢成真，一定是熱血沸騰。

彰化高中只是中台灣眾多高中之一，只是因為該校圖書館主任呂興忠與胡彩蓮夫妻，愛的行動教育下，奇發異想，讓沒出過國的的學生，幸運地大開眼界，幸福地接觸黃土水國寶，不啻是對他們人生路，最有意義的誘導，也是影響深遠。

原來中規中矩的公立高中，因為3件黃土水國寶的典藏，變得完全不一樣，不但聲名遠播、懿行流傳，若加上未來林世賢市長欽點的「黃土水紀念館」，在老校長宿舍的古蹟建築中落腳，陳列稀珍的黃土水遺作，並從2百多件文物中，展開學術研究，這樣的文化能量，難以估計。

「One Piece Museum 」一直是國藝會董事長林曼麗，全力推動的方向，讓藝術親近社區民眾，藝術生活化，生活也藝術化。彰化高中已經不是1件寶物，而是3件，完全不輸給一般的公立美術館，可望在不久的將來，因為黃土水遺作的輝光閃閃，讓彰化高中也成為台灣美術史上的重要地標，彌足珍貴，也是校園治理當中，靠著智慧、創意與雙腳，寫下無中生的嶄新編章，更是跨越侷限，挑戰不可能任務的典範。

呂興忠在今年暑假已自彰化高中圖書館退休，這樣的眼界胸襟與膽識，堪稱現代校園大才，有國際觀與行動力的優質人才，希望一棒接一棒，形成野火燎原的聲勢，繼續前進，而不是曇花乍現的絕響，回到僵化原點。

黃土水遺作在彰化，但願彰化市長林世賢，說到做到，並善用藝術能量，持續打文化治理牌。彰化市絕對會因為守護黃土水3件國寶，而成為台灣美術史重要景點，更是台灣南北文化觀光的中軸線焦點。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供

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