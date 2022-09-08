今年2022蘋果秋季發表會懶人包除了iPhone 14 Pro系列讓消費者期待之餘，同時更推出了全新的Apple Watch Series 8、Apple Watch SE，以及針對後疫情時代，消費者陸續開始回歸正常生活，報復性出遊的新生活，推出了專攻戶外運動愛好者的Apple Watch Ultra，更打破了一般智慧手錶不能下深海的限制，推出了完整的潛水功能，更能挑戰高溫極寒各種極限地帶溫度，可是讓不少消費者相當驚喜。

全新的Apple Watch Ultra，台灣定價2萬5900元，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月23日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra可是有史以來最大，同時也是最亮的Apple Watch顯示器，右側的錶冠跟Home鍵也變得更突出，方便戴著手套時也更好按。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra搭載全新的「動作」按鈕於左側，可設定在各種運動時啟動或紀錄數據。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra大顯示器最多可一次呈現六項指標。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra除了擁有「尋路者」錶面，更具備「指南針航點」能快速便利地直接在 app 內標記地點或想去的地方，及迷路時可使用的「回溯」功能。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra主攻熱愛戶外探險的愛好者，從外開始就已經採航太級鈦金屬製造，比一般Apple Watch更突出的錶框，也能完整包覆平整、亮度最高可達2000尼特的Retina顯示器的藍寶石水晶玻璃錶面，49mm的尺寸可是有史以來最大，同時也是最亮的Apple Watch顯示器，更新增可自定化的「動作」按鈕於左側，可設定在各種運動時啟動或紀錄數據，右側的錶冠跟Home鍵也變得更突出，方便戴著手套時也更好按。

全新的Apple Watch Ultra。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra突破性地支援潛水功能，可使用全新的Oceanic+ APP，進行深達40公尺的休閒水肺潛水。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra同時擁有指北針、安全停留、上升速度提醒等完整的潛水電腦錶功能。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra搭玩iPhone使用時，即能看到潛點的天氣、水溫、風浪等資訊，以方便進行事前的潛水計劃。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra也能配合iPhone去看潛水Logbook，比起一般潛水錶來說更能與iPhone直接連動資訊不斷線，使用起來更方便。（翻攝直播畫面）

而且Apple Watch Ultra對於極限運動愛好者來說，也有更多實際功能，像整合L1與L5 GPS的精準雙頻GPS定盒，即能為跑者或戶外運動探險者提供最精準的距離、配速及路線資料，同時還有新的「指南針航點」和「回溯」功能，更首次加入了風箏衝浪及寬板滑水等極限運動，甚至可使用全新的Oceanic+ APP，進行深達40公尺的休閒水肺潛水，與一般潛水電腦錶一樣，擁有潛水計劃、安全停留、上升速度提醒、Logbook等必備功能，更推出了越野錶環錶帶、高山錶環及海洋錶帶 3款設計，方便不同運動時使用，美金定價799元（台幣約2萬4600元），台灣定價2萬5900元，與一般的潛水電腦錶也要近2萬元相比，能夠擁有完整與iPhone連結與Apple Watch各種功能來說，可是相當划算的選擇，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月23日起開始正式發售。

全新的Apple Watch Series 8，台灣定價1萬2900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8，擁有大尺寸「隨顯」Retina 顯示器以及堅固的抗裂表層玻璃。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8擁有更多不同的全新錶面選擇。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8支援新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8因具備了體溫感測器，能夠提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8擁有與iPhone 14系列一樣的「車禍偵測」功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8則主打新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃，還新增了與新iPhone一樣的車禍偵測功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話，同時加入了低耗電模式，續航力延長至最高36小時，更新增了國際漫遊等功能。

全新的Apple Watch Series 8的鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8的不鏽鋼款推出銀色、石墨色以及金色 3色。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch SE，定價為7900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch SE。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8共有41mm及45mm 兩尺寸，分別有鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色，至於不鏽鋼款則推出銀色、石墨色以及金色 3色，台灣定價1萬2900元起。另推出全新Apple Watch SE，新增了同樣於Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra上使用的S8 SiP 雙核心處理器，速度比前一代高出 20％，以及「車禍偵測」和國際漫遊等新功能，定價為7900元起，可是比上一代便宜了1000元。兩系列均於明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。