今年2022蘋果秋季發表會懶人包除了iPhone 14 Pro系列讓消費者期待之餘，同時更推出了全新的Apple Watch Series 8、Apple Watch SE，以及針對後疫情時代，消費者陸續開始回歸正常生活，報復性出遊的新生活，推出了專攻戶外運動愛好者的Apple Watch Ultra，更打破了一般智慧手錶不能下深海的限制，推出了完整的潛水功能，更能挑戰高溫極寒各種極限地帶溫度，可是讓不少消費者相當驚喜。

全新的Apple Watch Ultra，台灣定價2萬5900元，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月23日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra，台灣定價2萬5900元，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月23日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra可是有史以來最大，同時也是最亮的Apple Watch顯示器，右側的錶冠跟Home鍵也變得更突出，方便戴著手套時也更好按。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra可是有史以來最大，同時也是最亮的Apple Watch顯示器，右側的錶冠跟Home鍵也變得更突出，方便戴著手套時也更好按。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra搭載全新的「動作」按鈕於左側，可設定在各種運動時啟動或紀錄數據。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra搭載全新的「動作」按鈕於左側，可設定在各種運動時啟動或紀錄數據。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra大顯示器最多可一次呈現六項指標。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra大顯示器最多可一次呈現六項指標。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra除了擁有「尋路者」錶面，更具備「指南針航點」能快速便利地直接在 app 內標記地點或想去的地方，及迷路時可使用的「回溯」功能。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra除了擁有「尋路者」錶面，更具備「指南針航點」能快速便利地直接在 app 內標記地點或想去的地方，及迷路時可使用的「回溯」功能。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Ultra主攻熱愛戶外探險的愛好者，從外開始就已經採航太級鈦金屬製造，比一般Apple Watch更突出的錶框，也能完整包覆平整、亮度最高可達2000尼特的Retina顯示器的藍寶石水晶玻璃錶面，49mm的尺寸可是有史以來最大，同時也是最亮的Apple Watch顯示器，更新增可自定化的「動作」按鈕於左側，可設定在各種運動時啟動或紀錄數據，右側的錶冠跟Home鍵也變得更突出，方便戴著手套時也更好按。

全新的Apple Watch Ultra。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra突破性地支援潛水功能，可使用全新的Oceanic+ APP，進行深達40公尺的休閒水肺潛水。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra突破性地支援潛水功能，可使用全新的Oceanic+ APP，進行深達40公尺的休閒水肺潛水。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra同時擁有指北針、安全停留、上升速度提醒等完整的潛水電腦錶功能。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra同時擁有指北針、安全停留、上升速度提醒等完整的潛水電腦錶功能。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra搭玩iPhone使用時，即能看到潛點的天氣、水溫、風浪等資訊，以方便進行事前的潛水計劃。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra搭玩iPhone使用時，即能看到潛點的天氣、水溫、風浪等資訊，以方便進行事前的潛水計劃。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra也能配合iPhone去看潛水Logbook，比起一般潛水錶來說更能與iPhone直接連動資訊不斷線，使用起來更方便。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Ultra也能配合iPhone去看潛水Logbook，比起一般潛水錶來說更能與iPhone直接連動資訊不斷線，使用起來更方便。（翻攝直播畫面）

而且Apple Watch Ultra對於極限運動愛好者來說，也有更多實際功能，像整合L1與L5 GPS的精準雙頻GPS定盒，即能為跑者或戶外運動探險者提供最精準的距離、配速及路線資料，同時還有新的「指南針航點」和「回溯」功能，更首次加入了風箏衝浪及寬板滑水等極限運動，甚至可使用全新的Oceanic+ APP，進行深達40公尺的休閒水肺潛水，與一般潛水電腦錶一樣，擁有潛水計劃、安全停留、上升速度提醒、Logbook等必備功能，更推出了越野錶環錶帶、高山錶環及海洋錶帶 3款設計，方便不同運動時使用，美金定價799元（台幣約2萬4600元），台灣定價2萬5900元，與一般的潛水電腦錶也要近2萬元相比，能夠擁有完整與iPhone連結與Apple Watch各種功能來說，可是相當划算的選擇，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月23日起開始正式發售。

全新的Apple Watch Series 8，台灣定價1萬2900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8，台灣定價1萬2900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8，擁有大尺寸「隨顯」Retina 顯示器以及堅固的抗裂表層玻璃。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8，擁有大尺寸「隨顯」Retina 顯示器以及堅固的抗裂表層玻璃。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8擁有更多不同的全新錶面選擇。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8擁有更多不同的全新錶面選擇。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8支援新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8支援新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8因具備了體溫感測器，能夠提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8因具備了體溫感測器，能夠提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8擁有與iPhone 14系列一樣的「車禍偵測」功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8擁有與iPhone 14系列一樣的「車禍偵測」功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8則主打新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃，還新增了與新iPhone一樣的車禍偵測功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話，同時加入了低耗電模式，續航力延長至最高36小時，更新增了國際漫遊等功能。

全新的Apple Watch Series 8的鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8的鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8的不鏽鋼款推出銀色、石墨色以及金色 3色。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch Series 8的不鏽鋼款推出銀色、石墨色以及金色 3色。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch SE，定價為7900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch SE，定價為7900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch SE。（翻攝直播畫面）
全新的Apple Watch SE。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8共有41mm及45mm 兩尺寸，分別有鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色，至於不鏽鋼款則推出銀色、石墨色以及金色 3色，台灣定價1萬2900元起。另推出全新Apple Watch SE，新增了同樣於Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra上使用的S8 SiP 雙核心處理器，速度比前一代高出 20％，以及「車禍偵測」和國際漫遊等新功能，定價為7900元起，可是比上一代便宜了1000元。兩系列均於明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。

昇陽半導體全球首座自動化及智慧化晶圓再生製程廠 今啟動量產
新北豬竹計畫前瞻供水不怕乾旱 五股觀音山綠竹筍產值增3成
最強全時段即時物流上線 foodpanda攜手「全家」推「宅家取」
#潛水 #AppleWatch #全新 #AppleWatchSeries8 #AppleWatchUltra