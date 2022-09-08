【愛傳媒蔡詩萍專欄】收到新竹高中創校100週年，十八尖山路跑的物資，我在妻小離家後一個人的客廳，足足發呆了十幾分鐘吧！

一邊整理物資，一邊排比出來好拍照，一邊則莫名的感動起來。我進新竹高中，既因緣際會，也冥冥中自有定數。

國中吊兒郎當，升國三的暑假，突然開竅，想要唸一所好高中，我家老鄰居很多年後，還津津樂道，我每晚餐後，在吃飯的桌子上，打赤膊唸書的模樣，炎炎夏日，家裡不可能裝得起冷氣，打赤膊那是沒辦法的現實，但只要隔壁有幾個漂亮女兒的鄰居家門一有騷動，我立刻彈跳起來，躲進陰暗裡，怕赤身太尷尬。

但竟然在國三就拚出了不錯的成績，每次模擬考，都能擠進前十名，老師對我豎大拇指，要我去北聯（到台北考高中啦），但我母親很睿智，知道我是硬拚出來的，不太可靠，要我去竹聯（新竹區聯招），就那樣，我進了新竹高中。

誤打誤撞，卻如魚得水，因為我入學時，老校長辛志平還在，我得以目睹關於他的傳奇，例如隨時在校園撿垃圾，例如在動員月會上任憑學生激烈發言，等等。

他樹立的許多新竹高中的傳統都在，包括冬天要跑十八尖山一圈，夏天要在游泳池游完一趟，你的體育才算過關。噢，還有，音樂課要會看五線譜，打拍子；美術課，要能用毛筆畫國畫竹子……

當然最開心的，是午休時段，任由學生自由活動，當時新竹高中沒有圍牆，（真的，「讓高牆倒下吧」後來成為校園自由化的訴求，但我在新竹高中時，根本不必擔心，因為就沒有圍牆啊！）我在那時，便懵懵懂懂的懂了，原來「沒有圍牆」這件事，意味著自由，意味著學校無法「圈養」你，你則「可以從任何角落進入校園」，甚至，「離開校園」！

是不是很酷呢？對才十五六七的青春期男孩而言，我必須說，竹中整個校園，環境，「就是一座野放的樂園」，不只是空間的野放，還是心靈的野放。

我就是在那三年，認識了後來很多喜歡哲學的人，都知道的哲思作家，教歷史的史作檉老師，他單身一輩子，我念竹中時，他風華正茂，著作不斷，又喜歡跟我們打籃球，打完球，坐在樹下講哲學。天啊，我現在想起來，還雞皮疙瘩豎起來，這到底是怎樣的一所高中啊！有一位哲學家打籃球！

中午我常帶著便當，跟幾位死黨，拎著「新潮文庫」的沙特、卡謬、廚川白村、羅素、三島由紀夫、川端康成……在十八尖山上，四處遊蕩，聊累了，躺在草地上，望著白雲一片片飄過，遠方是新竹市區，是遠遠的新竹女中，更遠的，則是我們還不能預見的未來，但我們，信心滿滿。

我望著排列在地板上的，新竹高中100週年的越野跑物資，一頂帽子，一件跑衫，一張號碼布，一條印有十八尖山字樣的毛巾，啊，歲月悠悠啊，幽幽，我不可能重回昔日了，光是體重就至少超過二十公斤吧，光是年齡就至少多出了近半世紀，但，為何收到物資，排列它們，竟然讓我既雀躍，又傷感呢？

我現在是能跑全馬的老傢伙了，區區五六公里，絕非難事。但我決定，要在9月24日那天，慢慢的跑，慢慢的跑，我希望，在慢慢完賽的每一環節裡，我那青春的十五六七，能一段，一段的浮現。

多少人，消逝了。多少人，老去了。但我會慢慢的跑著，跑進那個充滿自信，充滿期待，充滿夢想的年歲。在新竹高中一百歲的流金歲月裡，啊，有我，蔡詩萍的三年呢！

我說「三年」看似奇怪，高中不是都三年嗎！？唯有那年代的新竹高中學生會「會心一笑」，為何？因為那年代，每年都有一百多位被當掉，高一升高二，高二升高三，班上平均有五六位留級生，是很合理的事！真是厲害啦，我的母校新竹中學。

作者為知名作家

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