2022蘋果秋季發表會同步也發表了全新的第二代AirPods Pro，採全新H2晶片，比上一代可帶來高達兩倍的降噪效果，還有「適應性通透模式」，可透過裝置端處理降低環境噪音，讓日常聆聽更舒適，例如呼嘯而過的警笛聲、施工噪音或甚至演唱會的大音響。

全新第二代AirPods Pro推出了全新XS尺寸耳塞套，以最完美的耳內貼合度，帶來最佳的聆聽體驗。（翻攝直播畫面）

全新第二代AirPods Pro能透過「精確尋找」定位充電盒，並提供方向指引，充電盒也有內建的揚聲器，可以發出響亮音效以方便尋找。（翻攝直播畫面）

同時為了提供使用者更個人化的體驗，還推出了全新XS尺寸耳塞套，以最完美的耳內貼合度，帶來最佳的聆聽體驗，更加入了具動態頭部追蹤功能的「個人化空間音訊」，會根據使用者頭型與耳型去提供更個人化的空間音訊，透過iPhone上的「原深感測」相機即可享受不一樣的聆聽體驗，還顧慮到使用上的便利性，因此新增了只要在耳機柄上輕輕向上下滑動，就能快速調整音量。

全新第二代AirPods Pro全新設計了掛繩孔方便攜帶，更支援使用Apple Watch充電器為AirPods Pro充電。（翻攝直播畫面）

全新第二代AirPods Pro。（翻攝直播畫面）

在便利性上更比第一代多出1.5小時的聆聽時間，在「主動式降噪」模式中，聆聽時間最長可達6小時，配合充電盒在「主動式降噪」模式中更能聆聽長達30小時，還支援使用Apple Watch充電器為AirPods Pro充電，並全新設計了掛繩孔方便攜帶，也能透過「精確尋找」定位充電盒，並提供方向指引，充電盒也有內建的揚聲器，可以發出響亮音效以方便尋找。全新第二代AirPods Pro定價7490，台灣發售資料尚未公布。