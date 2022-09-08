》2022蘋果秋季發表會懶人包 (3)—全新Apple Watch Series 8照顧女性健康 新增車禍偵測功能即時求助

全新的Apple Watch Series 8，台灣定價1萬2900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8，擁有大尺寸「隨顯」Retina 顯示器以及堅固的抗裂表層玻璃。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8支援新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8因具備了體溫感測器，能夠提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8擁有與iPhone 14系列一樣的「車禍偵測」功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8。（翻攝直播畫面）

今年2022蘋果秋季發表會除了推出了針對戶外運動愛好者的Apple Watch Ultra，當然還是少不了Apple Watch Series 8，此次就主打新增了體溫感測器，女性使用者更能透過體溫監測的變化，讓Apple Watch去提醒排卵日回推估計，配合「健康」APP即能更方便安排生育計劃，還新增了與新iPhone一樣的車禍偵測功能，當意外發生時Apple Watch若在10秒內未收到回應，即會自動撥打緊急服務電話，同時加入了低耗電模式，續航力延長至最高36小時，更新增了國際漫遊等功能。

全新的Apple Watch Series 8的鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8的不鏽鋼款推出銀色、石墨色以及金色 3色。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch SE，定價為7900元起，明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch SE。（翻攝直播畫面）

全新的Apple Watch Series 8共有41mm及45mm 兩尺寸，分別有鋁金屬款推出午夜色、星光色、銀色及（PRODUCT）RED 4色，至於不鏽鋼款則推出銀色、石墨色以及金色 3色，台灣定價1萬2900元起。另推出全新Apple Watch SE，新增了同樣於Apple Watch Series 8和Apple Watch Ultra上使用的S8 SiP 雙核心處理器，速度比前一代高出 20％，以及「車禍偵測」和國際漫遊等新功能，定價為7900元起，可是比上一代便宜了1000元。兩系列均於明起（9月9日）晚上8點開始預購，9月16日起開始正式發售。

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