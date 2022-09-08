台灣地狹人稠，車輛多，駕駛習慣卻又偏快，車禍事件層出不窮，因此政府在多個路段設下速限警告標語與測速照相器，如今有網友分享一張速限標語，只見上面寫著15字警語，讓許多人笑翻，更有人直言想起嘉義大埔「訐譙阿嬤」的存在。

男網友在臉書《路上觀察學院》分享一張速限警告標示，上面標示速限40公里，警語寫著台語「朋友啊！聽阿母的話，駛卡慢咧，卡安全」，幽默的告示也讓社團的臉友們笑翻。

男網友分享一張速限警告標示，上面標示速限40公里，警語寫著台語「朋友啊！聽阿母的話，駛卡慢咧，卡安全」，笑翻許多人。(圖／路上觀察學院)

不少人打趣：「結果駕駛為了看完警語反而出車禍」、「這是告訴駕駛者時速必須小於40公里的狀況下，才有辦法看完唸完全文嗎」、「感覺會有女駕駛打去警廣投訴字太小」、「內燃機都快淘汰了，台灣交通法規還停留在獸力」、「有溫度的告示牌」；還有許多網友們表示看到這塊告示牌，腦中立刻響起嘉義大埔阿嬤飆三字經罵超速重機騎士的聲音。

嘉義阿婆灣柑仔店老闆娘陳富，因為時常站在店門口飆罵騎快車的騎士們，且三字經、五字經連發而爆紅，例如「幹XX咧，騎卡慢欸啦」、「騎那麼快是要去吃X哦」、「衝下去跌到該邊，是要齁郎X哦」，讓重機車友們不但氣不起來，反而備感溫馨，也意外讓柑仔店成為騎士們休息聊天的地方，不少人跑車時，都會順道去找陳富阿嬤聊天。

而陳富阿嬤在上月因為肺炎感染，住進加護病房，讓不少重機車友嚇壞，紛紛為阿嬤集氣，幸虧阿嬤住院治療過後已經康復。