越簡單的料理越需要功夫，蛋炒飯能炒的粒粒分明就已經接近成功，就有一家夜市鐵板蛋炒飯，在滾燙的鐵板上一次炒著多人份的炒飯，讓網友看得食指大動，直到老闆加入傳說中的「三色豆」後，不少人秒變臉，直說「這不是台灣美食」。

從未露臉、出聲，只專門拍攝美食的神秘YouTuber《Terry Films》日前就上傳一段夜市蛋炒飯的影片，影片中只見老闆接單後，立刻熟練的開始料理。老闆先將至少6人份的白飯放到鐵板上開始炒，接著再放入超過10顆蛋，在鐵板上炒熟後，與白飯結合，適時加上胡椒、醬油等調味料，瞬間香氣四溢，讓人看得流口水。

未料接下來，老闆將一旁的三色豆拿起來加入鐵板中拌炒，不少網友紛紛打趣吐槽：「那個炒飯看起來實在非常好吃，直到三色豆加入後...」、「一看到三色豆馬上暫停影片看留言，果然XD」、「抱歉，這不是台灣街頭美食，沒有台灣美食會加三色豆的」、「三色豆真的是邪魔歪道」、「在三色豆出來前一切都很美好XD」、「看到三色豆就生氣了」、「三色豆出場內心馬上罵髒話了Orz」。

YouTuber《Terry Films》可說相當神秘，本人從未露臉、出聲，只上傳料理、街頭美食影片，但頻道開設至今3年半，訂閱人數已經來到179萬，其中切魚、烤蛋糕影片觀看次數更是來到5000萬之譜，也曾引起PTT鄉民議論，但如今依舊無人知曉其真實身分。