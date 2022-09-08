美國白宮國安顧問蘇利文接受彭博專訪表示，台灣周圍發生軍事事件的威脅仍然顯著，中國官方政策未排除入侵台灣，但美國立場堅定一致，會持續抵抗任何以武力改變現狀的作為。

中國因不滿美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）8月初率團訪台，對台、美祭出一系列報復行動，讓台海情勢、美中關係緊張進一步惡化。在這背景下，蘇利文（Jake Sullivan）接受彭博專訪，訪問內容今天刊出。

US National Security Advisor Jake Sullivan said a Chinese invasion of #Taiwan remains a “distinct threat,” while insisting that the Biden administration hasn’t changed its position over the island’s status, despite Chinese claims to the contrary. https://t.co/5DyGeG3h1V — William Yang (@WilliamYang120) September 7, 2022

蘇利文在談到台海局勢時表示，台灣周圍發生軍事事件（military contingency）的威脅仍然顯著，中共官方政策明指不排除入侵台灣。

蘇利文雖未提供中國可能侵台時間點，但他強調，美國立場仍堅定一致，未來會持續抵抗任何試圖以武力改變現狀的行為。

參議院外委會14日預計審議由委員會民主黨籍主席梅南德茲（Bob Menendez）、共和黨籍參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）6月連袂提出的「台灣政策法案」（Taiwan Policy Act）。

對此，蘇利文透露，他7日稍晚將與國會領袖會面談論法案。他說，法案部分內容能有效強化美國對台灣的安全協助，改善台灣安全，但坦承「部分內容讓我們有些擔憂」。

「台灣政策法案」集結近年涉台法案重點，若獲通過，將能一次在外交、軍事、經濟、文化教育等全方位領域提升美台關係，引發外界不少關注。

舉例來說，法案將推動駐美代表處更名為「台灣代表處」（Taiwan Representative Office），也要求美國在台協會（AIT）處長任命比照一般美國駐外大使提名程序，須經過參議院同意，職稱也應改成「代表」（Representative）。

為強化台灣防衛能力，法案要求優先並加速處理台灣軍購請求，並計劃提供台灣數十億美元外國軍事融資資金；法案也將賦予台灣「主要非北約盟友」（major non-NATO ally，MNNA）地位，讓台灣能獲得軍事、經濟特別待遇。

參議院外委會8月3日原訂二度審議法案，卻在當天以主席須參與院會事宜為由延期；彭博當時引述知情人士指出，白宮正遊說民主黨參議員踩煞車。

針對美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平首次當面會晤的可能時間點，蘇利文表示，目前還未規劃兩人在11月登場的20國集團（G20）領導人峇里島峰會會晤，但峰會讓兩人有機會面對面坐下來。

蘇利文也強調，即便真的舉辦「拜習會」，他不預期兩人會達成任何重大協議。（編輯：陳正健）1110908