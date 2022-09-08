清晨已有偏涼感，白天氣溫回升，日夜溫差大。今各地晴時多雲，南部地區、中部山區午後有短暫雨，也有雷雨機率。位在菲律賓東方的熱低壓，最快今天發展成12號颱風「梅花」，未來若挾東北風共伴，將對台灣造成影響！

今氣溫稍回升，不過低溫又更低了；白天高溫轉暖，日夜溫差逾10度。今各地氣溫：北部20至33度、中部22至34度、南部23至35度、東部18至35度。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，南部和嘉義、南投一帶，中午過後有陣雨或雷雨。

低壓預期往北走，會不會更接近台灣，有待觀察。（中央氣象局提供）

最新模式模擬，明起連續3天中秋節假期，晴時多雲伴賞月，僅中、南部山區偶有短暫雨。假期最後一天，下雨的區域轉到北海岸、北部山區，因東北風來了。

過完中秋，天氣將有明顯轉變，「梅花」預期在琉球群島南方往西北走，下周一（12日）起受颱風外圍、東北風雙重影響，北部、東北部有局部雨。會不會更接近台灣，目前仍有待觀察。