中秋節應景吃柚子要注意，皮膚科醫師林昀萱分享，以前曾遇過一位女患者，在中秋節過後因為手和脖子癢來看病，仔細觀察可見其脖子上有詭異的「手印」，後來才知道是因為女患者徒手剝柚子以後沒洗手，就直接摸了脖子，後來又照到光，進而引發了皮膚炎，導致脖子與手部皮膚上出現咖啡色的痕跡，而這至少要2至3個月才會消。

林昀萱日前在臉書發文說，她曾收治過一位女患者，對方因為手和脖子癢來就醫，仔細檢查發現女患者的脖子上有「手印」，因此便詢問對方說「你有摸了什麼東西後又去摸脖子嗎？」女患者想了想說，中秋節她剝了好幾顆柚子，剝完也沒立刻洗手，然後可能沒注意到就去摸了脖子，但這樣的狀況跟柚子有什麼關係嗎？

林昀萱表示，柚子皮含有漆酚類跟其他化合物，有些人接觸到可能會過敏。而且柚子皮上的油脂有很強的清潔作用，除了會刺激皮膚，也會損害皮脂膜造成脫皮。此外，皮膚沾到柚子皮裡的光敏性物質被陽光或是紫外線照到，恐會產生光敏感性皮膚炎，在手上或其他有碰到的地方留下咖啡色的痕跡，通常需要2至3個月才會退。

林昀萱提醒，皮膚比較敏感的人，最好能戴手套剝柚子！如果覺得這樣不方便，要記得剝完趕快用肥皂洗手，而且手心、手背甚至手臂都要洗乾淨才行。如果皮膚還是不舒服，記得直接尋求專業協助，不要自己隨便塗抹一些偏方，讓情況加重。