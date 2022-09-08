大陸男星吳亦凡去年捲入桃色風波，以19歲的網紅都美竹為起頭，多名未成年少女出來爆料吳亦凡搞酒局選妃、誘姦未成年等，遭檢方以強姦、聚眾淫亂等罪名起訴，不僅被十幾個代言品牌切割，名聲也受到打擊。然而，他後續要面對的不僅於此，還有隨之而來的經濟壓力，公司約5900萬資產已遭到凍結。

據大陸媒體報導，吳亦凡在爆發負面事件之前，曾是多個知名精品品牌代言人，但事發後即被該品牌解約。此外，該品牌還向法院申請凍結吳亦凡公司財產，金額高達人民幣1332萬元（約新台幣5990萬元），經法院審查認為申請符合規定，已裁定實施凍結。

吳亦凡被起訴強姦、聚眾淫亂等罪名，在去年遭到北京檢方批准逮捕，現在仍被羈押在北京朝陽監獄。他的案件於今年6月第一次開庭，考量到被害人的隱私，案件依法採取不公開審理方式，法院將另外擇期宣判。

吳亦凡在韓國以偶像男團EXO成員出道，紅了之後就回大陸發展，憑著帥氣外貌和音樂才華，成為指手可熱的頂流明星，沒想到前途一片光明的他，去年9月被19歲網紅都美竹揭露醜陋真面目，抖出私下搞酒局選妃和誘姦未成年等誇張行徑，經警方調查後證實，直接被依法刑事拘留在北京朝陽看守所。