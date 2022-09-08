民進黨前立委鄭寶清。（資料照/蔡依珍攝）

【政新鮮】痛心民進黨沉淪已無法改變 蘇煥智直指蔡執政敗壞法紀最大問題

民進黨前立委鄭寶清以「找回建黨初心」參選桃園市長，為政壇投下一顆震撼彈。他強調全世界民主改革都是來自「背骨」的人。前台南縣長蘇煥智、台北市長參選人蘇煥智昨(7日)接受本網節目專訪時談到，「鄭寶清參選其實代表民進黨的威權化，把基本民主程序沒收，基本上是民進黨自己背骨」。

關於現在的民進黨還是當初的民進黨嗎?蘇煥智表示，2018的時候就已經看到民進黨沉淪，且不太可能改變，必須透過外造的方式，才有機會改變，所以他當時宣布退出民進黨時就已經看到這現象，再經過四年來看，「完全符合我當初預期，且只是加速變化」。

蘇煥智認為，蔡政府現在一面去推崇所謂鄭南榕，一面去打壓言論自由、研究自由，數位中介法就是典型例子，還有林智堅論文門案、黑道參政這個過去在民進黨都是屬於禁忌，可是現在呢?一一開後門。

至於鄭寶清的例子，蘇煥智強調調，顯然林智堅決定退選的時候，並未召集這四個參選人說辦一個初選民調，如果有辦該程序，相信鄭可能不會出來，「鄭寶清參選其實代表民進黨的威權化，把基本民主程序沒收，基本上是民進黨自己背骨、背叛民主初衷、民主原則」。