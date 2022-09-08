光寶科技(2301)8月全球合併營收為154億元，月增4%，為3年同期新高，光寶科總經理邱森彬表示，第3季可望呈現季增年增，且季增幅度有望優於第2季。

半導體元件缺料問題解決，且雲端資料中心、車用電子市場需求帶動，光寶科8月合併營收為154億元，月增4%，年增14%，創3年同期新高，受惠於產品組合持續優化、核心事業終端市場需求穩定成長，今年前8月合併營收為1144億元，年增8%。

就各部門來看，受惠於高階電源供應器出貨比重提升與周邊產品組合持續優化，帶動資訊及消費性電子部門營收年增逾10%，佔整體營收比重達47%；雲端運算高階伺服器、網通設備電源管理系統、AI智慧居家設備電源產品在市場需求的帶動下，雲端及物聯網部門整體營收年增逾20%，營收佔比34%。

全球出貨量第一大的光耦合器受惠於工控、高階電源與綠能等高端產品需求穩定，加上電動車充電裝置、車用LED照明等汽車電子應用出貨暢旺，帶動光電部門營收年增5%，佔整體營收比重19%。

邱森彬表示，雖然下半年市場充滿不確定性，疫情的後續發展、供應鏈分散的多元化佈局，通膨及經濟下行等風險，都可能對未來市場的供需帶來影響，不過光寶整體成長策略將焦點放在雲端資料中心的電源解決方案、光電半導體在車用電子的應用、電動車的快速充電、5G小基站，及AIoT等高速成長的領域，也是毛利率相對較好的區塊，讓今年下半年持續往年比上半年好趨勢，預估第3季將是季增年增，且季增幅度有望優於第2季，第4季也審慎樂觀，有望維持季增。