國泰金(2882)整合集團資源，繼「自由配」、「groupins+國泰團險數位家」及「BeSafe享出門」後，旗下國泰世華銀行與國泰人壽領先業界共同推出兼顧「儲蓄」與「保障」的跨界金融服務「利即保」，首創將定存利息轉換為一年期意外保險，讓期待穩健理財的客戶，也能享有彈性靈活的保險加值方案。這項「利即保」服務，創新商業模式獲金管會核准試辦，利息轉換成保障權益機制也取得發明專利。

「利即保」可彈性選擇「定存金額」及「利息轉換保障比例」，每年定存1.5萬元起就能享有10萬元的一般意外身故保障；定存7萬元可享有一般意外身故20萬元加上實支實付傷害醫療2萬元的保障。

另外，可依日常習慣，設定常用的交通方式，包括開車、騎機車/自行車、行人(遭車輛碰撞)/搭乘大眾運輸，如因該類設定交通方式發生特定意外事故時，可享有保額150％的保障。

國泰世華銀行總經理李偉正指出，國泰世華數位用戶數已超過600萬，每月流量更近3,000萬人次。因此，國泰世華以『Cathay Open Finance一站式金融服務』的策略出發，將網銀App打造為集團的數位服務大門，提供無斷點的金融體驗。這次與國泰人壽合作『利即保』，顛覆客戶習慣的理財與投保方式，申辦一年期定存就能以利息投保意外險，讓定存利息更有感。

國壽總經理劉上旗表示，數位原生世代是國壽保險數位化的重要客群，這個族群偏好高自主高彈性，去年底上架的『自由配』半年投保2萬件，其中近6成就是20-39歲客戶。『利即保』打破保險申購門檻、放大孳息價值，讓數位客群不再受限於資金門檻，可以更實用無負擔的擁有第一張自選保單，呼應國壽『E．P．S』戰略，提升客戶健康及風險保障意識。