國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／資料照）

藝人楊丞琳上節目，提到小時家貧「吃海鮮挺奢侈的在那」，引發議論。內政部臉書6日反詐騙圖文也以此作哏稱「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」，遭各界質疑後當晚9時59分被抓包悄悄改文，刪去該例句，再度引發熱議，不僅湧入破萬則留言，網友更在底下狂刷一排「笑死」嘲諷；國民黨台北市議員徐巧芯則再踢館喊「笑死，內政部縮了」，獲得破千人按讚，網友狂讚其戰力超強堪稱「女王」。

內政部臉書昨日晚間9時59分，將發文配圖中的爭議例句「笑死，竟然有人說在台灣吃海鮮很奢侈」刪去，新版圖片從原先的7個例句，變成僅剩6個。此消息迅速傳遍網路，引發各界「朝聖」旋風。

該貼文不僅湧入超過1.1萬則留言，更一面倒都是嘲諷內政部及蔡政府的字句。原以「四大笑死造句」狂吸4000人按讚的徐巧芯再度登門踢館，留下一句「笑死，內政部縮了」，短短幾小時內又獲得破1100個讚，網友直呼徐戰力超強、有夠猛、根本就是女王等。

另外包括國民黨高雄市長參選人白喬茵也留言「笑死，但我不知從何笑起，因為政府為選舉所做的一切努力都好好笑」；國民黨新北市長參選人戴湘儀留言「笑死，竟然會有位迷路的新北市長候選人。笑死，竟然會有在廁所偷窺的台北市長候選人。笑死，竟然會有民進黨誤以為市長選舉是總統大選。笑死，台灣竟然有這樣的執政黨」；媒體人朱凱翔的「不演了新聞台」則留言「欸欸為什麼偷修圖，還我東堂勇的創意啊！」他們也都獲得數百個讚，迴響相當熱烈。