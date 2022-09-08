融程電(3416)公布2022年8月營收達新台幣2.60億元，年增8.1%，月增11.2%，營收創下單月歷史次高。累計2022年1至8月營收為新台幣16.88億元，年增3.8%。隨著產能布建到位，受惠零組件缺料情況緩解及料況掌控得宜，營運表現持續走強，維持全年營運續創新高目標不變。

歐美工業電腦市場需求強勁，公司持續配合客戶所需，開發新應用領域應用，為營收增添成長新引擎，在手訂單優於往年平均，營運持續穩定成長，在產能利用率提升挹注下，工業電腦市場強勁需求的支撐，及產品漲價效應，預期全年毛利率維持高檔水準，營運表現可望再提升。

下半年將進入傳統旺季，目前針對下半年交貨訂單積極備料趕貨，從市場需求來看，新能源、工業自動化、船舶業等專案客戶新訂單依然強勁，隨著缺料問題逐步緩解，提前規劃備料，及美元升值匯兌收益的挹注下，預期Q3毛利率優於Q2的水準，致力維持公司營運及營益率維持成長目標的正向展望。

展望後市，融程電的強固型平板業務將持續聚焦五大快速成長產業，即汽車檢測維修、倉儲物流、車載行動電腦、能源應用領域，與醫療保健。除強固平板的貢獻之外，強固筆電也加入營收的挹注，另外積極投入公共安全應用和能源應用領域雲端整合解決方案，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整之解決方案，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來五年營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。