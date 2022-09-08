國民黨台北市議員徐巧芯日前公布民進黨台北市長參選人陳時中競選辦公室分機通訊錄，名單中竟有許多政二代，因此遭外界嘲諷是「政二代艦隊」，綠營則反嗆國民黨台北市長參選人蔣萬安是「政四代」。對此，有評論認為，此議題對藍綠都不利，會讓民眾尤其是年輕選民，剝奪感更重，「反而是有利於第三陣營」，但相對來說，對擁有行政資源的執政黨更不利。

陳時中競選團隊政二代背景曝光，有陳時中兒子陳彥安、司法院長許宗力女兒許喻理、法務部次長蔡碧仲女兒蔡舒景、內政部長徐國勇女兒徐慧娟、考試院前院長姚嘉文女兒姚雨靜、北市民政局長藍世聰兒子等名人。對此，陳時中表示，「我們真的沒有所謂的政二代」，他強調，如果團隊裡有政二代或政治家、政治人物的小孩，都從基層做起，跟所有人都一樣。蔣萬安也被綠營反攻是「政四代」，團隊中也有許多政二代身影，蔣萬安7日則駁斥，他說團隊成員是民眾投票選出來的民意代表。

《中評社》則分析指出，陳時中競選團隊除了是政二代以外，上一輩多是英系或是親近英系，可看出英系這次傾全力，要把陳時中送進台北市政府的企圖心。而蔣萬安團隊中政二代的父母都已經淡出，陳時中團隊中的政二代，上一輩目前幾乎都是位居要職，因此難免遭質疑是否會有行政中立的問題。

該評論認為，藍綠互打政二代的議題，對雙方都沒有很好利基點，反而有利於台灣民眾黨、時代力量等第三陣營。許多剛出社會沒有資源的年輕人，看到這些政二代靠爸就能獲得工作機會，恐會感到無力，剝奪感也更大。