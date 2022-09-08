來自美國的正妹Olivianna表示，小時隨著父母搬來台灣，在台灣念到小學畢業回美國，高中又再度跟著父母搬來台灣，大學她回美國念書後，仍對台灣念念不忘，經常美國台灣兩國往返，她認為台灣就是她的家，在台灣她最無法抗拒的是美食，她說「來台灣就像回到我的根，因為台灣總是讓我這麼開心。」

YouTube頻道《不要鬧工作室》昨（7）日上傳最新影片，來自美國伊利諾伊州的Olivianna透露，在美國從事新聞業，擔任主播、記者等工作。她7歲時和父母一起搬到台灣居住6年，她在台灣念完小學就回到美國，期間她仍不斷地增進自己的中文能力，直到她高中，父母又決定搬來台灣，這回她在台灣念美國學校，大學則是回美國就讀。

Olivianna指出，回美國後她仍對台灣念念不忘，每年都會抽空來台居住幾個月，也因為她太常台灣美國往返搬家，總是有人好奇問她「妳家在哪裡？」她毫不猶豫地回答「台灣」，因為她認為自己很小就來台灣，算是在台灣長大的。

Olivianna把自己形容成一顆雞蛋，外表是白色的，但靈魂裝的是台灣人，這也是她為何一有時間就會飛來台灣的原因，就連大學放假她也不會放棄機會來台，「來台灣就像回到我的根，因為台灣總是讓我這麼開心。」

Olivianna說，台灣人都很有友善，文化也讓人驚豔，其中最令她無法抗拒的是台灣美食，她發誓接下來在台灣的兩周時間，每天都要喝珍奶配雞排，她笑說，「我變胖也無所謂啦！」