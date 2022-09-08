新北永和5日驚傳分屍案，73歲梁姓男子因不滿54歲胞弟借錢不還，趁弟弟熟睡時，拿水果刀刺入他心臟，再將屍體肢解，分成兩袋丟棄，梁弟屍體被發現時只剩軀幹、左腳，死狀悽慘，梁嫌伴屍多日落網後辯稱「活人比死人更可怕」，甚至還買了8罐芳香劑來掩蓋屍臭味，至於為何又獨留軀幹與一隻左腳，梁嫌冷血回應「還沒處理完就被發現」，恐怖行徑令員警不寒而慄。

梁嫌到案後供稱，弟弟多次向他借錢，每次約3千元，前後積欠他5萬元左右，他多次提醒仍不願歸還，8月31日晚間兩人在家爆發激烈爭執，積怨已久的他決定動手，9月1日凌晨3時許，梁趁弟弟在臥室熟睡時，拿出水果刀一刀刺向他心臟，弟弟當場斷氣。

據了解，梁嫌行凶後伴屍多日絲毫不感到恐懼，辯稱「活人比死人更可怕！」指控弟弟平常總是向他借錢又會欺負他，家裡4間房間被弟弟強占3間，租出去每個月還能多賺好幾千元，而他只能睡在最小的1間，至於是如何忍受屍體發出的惡臭，梁嫌則稱「我有在屋內放8罐芳香劑」。

警方調查，梁嫌1日凌晨拿水果刀一刀刺死胞弟，當日清晨6時許先剁除頭顱，下午放進垃圾袋丟棄，隔日清晨再肢解雙手、右腳，包進垃圾袋，晚間7時扔進垃圾車。

經調閱監視器畫面，梁嫌4日還計畫前往生活百貨4把新買刀，疑似是為肢解剩餘屍體，完全以喪心病狂。但因全案於5日下午曝光，他返家時看見樓下有警車，於是開始逃亡，帶著紅色行李箱坐公車前往台北市公館一帶。

警方私下透露，梁男應把錢財看得很重，逃亡期間不接觸任何人，也不住旅館，直接睡在公館全家超商。全案訊後依殺人、毀損屍體、棄屍等罪移送偵辦。