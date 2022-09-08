「金鐘57」昨(7日)公布入圍名單，去年底掀起熱潮的《華燈初上》入圍多項大獎，在劇中飾演酒店小姐「花子」的劉品言，憑著精湛演技入圍戲劇節目女配角獎，凌晨時也發表入圍感言，開心表示：「可以跟光女團合體走紅毯了」。

劉品言在劇組接到入圍金鐘的喜訊，當下立刻收到來自各界道賀，但還是心繫完成當下工作，直到回飯店才開始消化這份好消息，她表示能夠做著熱愛的事，還獲得這麼多關注與祝福，坦言自己相當幸福，也感謝華燈劇組團隊，雖然有時候覺得拍戲好累，但看著有一大群更辛苦的人，陪伴自己完成鏡頭的每一秒鐘，就一點都不覺得苦。

劉品言表示華燈劇組團隊的用心與專業，創造了華燈宇宙，對於和每一個神隊友合作，感到榮幸又過癮，更此更深愛演員這份工作，也謝謝金鐘獎與評審給的鼓勵，接著雀躍表示：「可以跟光女團合體走紅毯了，最開心的事了啦」，接著附上下工後躺在床上的照片，只見她對著鏡頭擺出燦爛笑容，完全傳達出當下心情，由上往下的自拍視角，也隱約露出深邃事業線，增添無限遐想空間。

在演藝圈擁有好人緣的她，也收到許多圈內好友留言道賀：「真的好替妳開心喔」、「親愛的恭喜恭喜」、「上台領獎的時候不用感謝我真的」、「我會幫你大聲加油」、「我要投妳一票」，另外有網友留言：「被飆哥推下車忽然覺得演的辛苦但值得了，恭喜入圍」，多數人也按讚大表認同。