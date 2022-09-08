連鎖餐飲集團瓦城(2729)公布2022年8月自結合併營收4.53億元，較7月4.3億元成長5.24％、較去年同期3.19億元成長達41.77％，回升至近半年高點、為同期第三高。累計前8月合併營收29.44億元，較去年同期27.31億元成長7.83％，亦為同期第三高。

瓦城表示，台灣民眾在疫情趨穩後逐步邁向正常生活，各大百貨賣場人潮回籠，明顯帶動餐飲業績回升，假日餐期更恢復排隊候位景象。瓦城受惠暑期旺季助攻，旗下品牌8月業績穩健成長，周末各店訂位率均達100％。

此外，今年父親節適逢疫情趨穩後的首個重要節慶，聚餐需求更勝以往，瓦城集團各品牌內用聚餐人潮報復性回流，當日業績達平時2倍。同時，集團亦推出新品及冰甜品優惠，帶動平均客單價顯著提升，挹注營收回升動能。

展望後市，為迎接即將到來的中秋、百貨周年慶，瓦城將把握節慶商機，陸續推出各類型行銷活動，盼透過更多元、直效的優惠方案吸引來客消費，並持續優化內用服務體驗，藉此吸引消費者回訪，加強業績成長力道。

瓦城今年迄今已在全台開出5家新店，集團表示第四季展店計畫不受影響，將加速北、中、南展店計畫，預計在年底前將達到雙位數展店目標，在新店效益加持下，可望提升營運量能、挹注營收成長動能，樂觀看待下半年營運回升。