華宏(8240)8月合併營收7.21億元，年減23.19％；累計前8月營收為64.96億元，年減10.12％。華宏指出，8月整體營收與上月差異不大，尤其在於客製化塗佈材料中除多功能膜、保護膜表現良好以外，車用防爆膜在第四季產能將擴充一倍，華宏積極與客戶端配合開發新機種與新產品的需求，預期第四季會有不錯的拉貨動能。

目前部分面板品牌廠仍持續調整產線稼動率與高庫存的問題，華宏光電膜片以擴散膜、偏光膜與貼合膜等需求較為持穩，預期年底市場供需逐步平衡，庫存回復到健康水準。