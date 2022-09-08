中華電啟動5年共2.5億度綠電採購計畫，由中租-KY(5871)旗下中合電業與合作夥伴力暘能源的屏東縣大型地面太陽能電廠為綠電供應來源。中租-KY表示，旗下太陽能電廠發電總容量已逾1 GW，未來將轉售企業、並與台電共同轉供綠電，協助企業達成RE100目標。

中租-KY 1日宣布與開發金簽署綠電協議，提供5年共2500萬度綠電，轉供至旗下凱基證券與中壽商辦大樓，不到一周再宣布出售綠電新案，合作對象從金融業擴大至電信業，合計已釋出2.75億度綠電。中租-KY自2010年提供節能設備改善的專案服務，2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年起投資太陽能電廠，2015年成立中租能源逐步進入電廠投資，從屋頂型發展至大型地面案場、漁電共生與灌溉溝渠等多元型態，且延伸至儲能與售電，串起完整的綠能價值鏈。

其中，中租-KY參與屏東縣政府2019年推動的「嚴重地層下陷區光電計畫」，於東港、林邊、佳冬與枋寮四鄉鎮，建置99 MW大型地面型太陽能電廠。其中，裝置容量48.97 MW、名為「天權、玉衡」的太陽光電案場，由中租-KY與力暘能源共同持有。

針對中華電的5年2.5億度綠電採購計畫，中租-KY透過太陽神電力平台售電、經由台電輸配電，將南台灣屏東縣生產的綠電轉供至全台中華電機房，以協助實踐零碳排目標。

中租-KY旗下中租能源資深副總經理謝明宏表示，集團擁有全台最多太陽能電廠及累計最高綠能發電量，截至8月底旗下太陽能電廠已達2997場，發電總容量共1012 MW。未來規畫轉售給企業、簽訂企業購售電合約（CPPA），與台電共同轉供綠電，加速推動能源轉型。

謝明宏強調，中租-KY除了投資太陽能電廠、將於2025年達成裝置容量2 GW目標外，近來積極投入的儲能事業，也已陸續於彰化、台南與屏東設置6座，合計約30 MW的自動頻率控制（AFC）調頻備轉儲能系統，期望未來完成600～800 MW的建置目標。